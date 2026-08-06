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Главная Новости дня Синоптик Диденко назвала дату похолодания в Украине после аномальной жары

Синоптик Диденко назвала дату похолодания в Украине после аномальной жары

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Дата публикации 6 августа 2026 00:01
Прогноз погоды в Украине на ближайшее время — Диденко прогнозирует ослабление жары
Ребенок летом. Фото: Новини.LIVE

Синоптик Наталка Диденко сообщила, что уже 6 августа станет последним днем сильной жары в Украине. После этого температура начнет постепенно снижаться, а вместе с прохладой в отдельные регионы придут дожди и грозы.

Об этом Диденко сообщила в Telegram, передает Новини.LIVE.

Диденко назвала последний день аномальной жары

По прогнозу синоптика, 6 августа в Украине еще сохранится очень жаркая погода. В конце дня локальные дожди пройдут в западных областях, на севере и в Винницкой области.

Синоптик Диденко назвала дату похолодания в Украине после аномальной жары - фото 1
Прогноз Наталки Диденко. Фото: скриншот

Уже 7 августа в западных областях температура снизится до +24...+29 °C, тогда как на остальной территории страны сохранится жара +30...+39 °C. В то же время синоптик отмечает, что общая тенденция свидетельствует о приходе более свежего воздуха.

"Остался один день сильной жары! Один. Это — завтра, 6 августа. Уже с 7 августа жара начнет спадать в западных областях, а 8 августа жара ослабнет в большинстве областей, 9 августа уйдет даже из южной части", — сообщила Диденко.

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Синоптическая карта. Фото: Facebook/Наталка Диденко

По словам синоптика, в Киеве 6 августа ожидается +37...+39 °C без значительных осадков, хотя вечером возможен кратковременный дождь. Уже 7 августа в столице прогнозируются грозы, сильные ливни и шквалистый ветер, а 8 августа температура снизится до +25...+27 °C.

Диденко также подчеркнула, что осадки во время нынешней жары будут способствовать очистке воздуха после пожаров, вызванных российскими обстрелами. Она призвала украинцев не спешить с реакцией на непроверенную информацию о возможных опасных выбросах и ждать официальных сообщений.

Как сообщали Новини.LIVE, во время волны аномальной жары, охватившей Европу в июле, было зафиксировано более 10 тысяч смертей. По данным ученых, больше всего от экстремально высоких температур пострадали люди от 65 лет, а резкий рост смертности связывают с влиянием климатических изменений.

Как сообщали Новини.LIVE, в августе 2026 года на Земле прогнозируются отдельные периоды повышенной солнечной активности, которые могут вызывать кратковременные магнитные бури. В то же время специалисты отмечают, что в целом геомагнитная обстановка в течение месяца будет оставаться преимущественно спокойной.

Наталка Диденко погода в Украине жара
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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