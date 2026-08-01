Симчишин: после детонации на полигоне в Хмельницком до сих пор не нашли пятерых военных

Рабочие ремонтируют дома. Фото: Telegram/Александр Симчишин

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В Хмельницком после взрыва боеприпасов на полигоне продолжаются поиски пяти военнослужащих, судьба которых до сих пор остается неизвестной. По словам мэра Александра Симчишина, новой информации о пропавших пока нет, а поисковая операция и следственные действия продолжаются.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Что известно о поисках военнослужащих в Хмельницком

В городе также устраняют последствия чрезвычайного происшествия. В городские власти уже поступило 235 обращений о поврежденном имуществе, и это число продолжает расти.

Последствия детонации. Фото: Telegram/Александр Симчишин

Специалисты обследовали более 100 домов, среди которых частные дома и почти 30 многоквартирных домов.

Последствия детонации. Фото: Telegram/Александр Симчишин

Коммунальные службы в первую очередь восстанавливают кровли и временно закрывают выбитые окна. Пострадавшим уже выдали более 150 листов шифера, более 600 метров полиэтиленовой пленки, более 500 погонных метров деревянной рейки, а также вырезали 183 стекла.

Последствия детонации. Фото: Telegram/Александр Симчишин

В то же время подразделения ГСЧС продолжают обследовать территорию вблизи полигона. Обнаруженные боеприпасы и другие взрывоопасные предметы изымают и обезвреживают с применением современных роботизированных комплексов. После завершения комиссионного осмотра поврежденного имущества жители города смогут получить материальную помощь на его восстановление.

Как сообщали Новини.LIVE, на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области 31 июля произошло чрезвычайное происшествие, сопровождавшееся взрывом и последующей детонацией. После инцидента начали установление его причин, а также проверку информации о возможных пострадавших.

Как сообщали Новини.LIVE, Государственное бюро расследований расследует обстоятельства авиакатастрофы военного самолета Су-24М, произошедшей 16 июня 2026 года в Хмельницкой области. В рамках уголовного производства следователи уже провели десятки допросов, а результаты молекулярно-генетической экспертизы подтвердили личности погибших военнослужащих.