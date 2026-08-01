Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сильная жара продлится почти неделю: синоптик Диденко сообщила, когда ожидается ослабление

Сильная жара продлится почти неделю: синоптик Диденко сообщила, когда ожидается ослабление

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 16:33
Прогноз погоды в Украине на август — синоптик Диденко прогнозирует сильную жару
Люди на прогулке летом. Фото: Новини.LIVE

Синоптик Наталка Диденко предупредила о значительном усилении жары в Украине уже в ближайшие дни. По ее прогнозу, если в субботу погода будет просто жаркой, то уже с воскресенья и в течение следующей недели страну накроет волна сильной жары.

Об этом синоптик написала в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Когда ослабнет жара в Украине

По словам Диденко, в ближайшие дни температура воздуха будет продолжать расти, поэтому украинцам стоит быть готовыми к длительному периоду высоких температур.

Сильная жара продлится почти неделю: синоптик Диденко сообщила, когда ожидается ослабление - фото 1
Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

По предварительным прогнозам, ослабление жары в Украине ожидается примерно с 7 августа. Именно тогда температура воздуха может начать постепенно снижаться, хотя прогноз еще может уточняться. Что касается осадков, то в ближайшее время их не прогнозируют. По словам синоптика, над большей частью Украины будет преобладать сухая воздушная масса.

В Киеве погода будет развиваться по тому же сценарию. Уже с воскресенья жара в столице будет усиливаться, а сухой воздух будет способствовать сохранению высоких температур в течение нескольких дней.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, в течение августа 2026 года ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, которые могут вызывать кратковременные колебания магнитного поля Земли. В то же время в целом геомагнитная обстановка в течение месяца будет оставаться преимущественно спокойной, без продолжительных магнитных бурь высокой интенсивности.

Как сообщали Новини.LIVE, этим летом ряд европейских стран столкнулся с аномальной жарой. Высокие температуры привели к ухудшению самочувствия людей, масштабным лесным пожарам и росту смертности, особенно среди пожилых людей и других уязвимых категорий населения.

Наталка Диденко погода в Украине аномальная жара
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации