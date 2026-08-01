Прогноз погоды в Украине на август — синоптик Диденко прогнозирует сильную жару

Люди на прогулке летом. Фото: Новини.LIVE

Синоптик Наталка Диденко предупредила о значительном усилении жары в Украине уже в ближайшие дни. По ее прогнозу, если в субботу погода будет просто жаркой, то уже с воскресенья и в течение следующей недели страну накроет волна сильной жары.

Об этом синоптик написала в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Когда ослабнет жара в Украине

По словам Диденко, в ближайшие дни температура воздуха будет продолжать расти, поэтому украинцам стоит быть готовыми к длительному периоду высоких температур.

Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

По предварительным прогнозам, ослабление жары в Украине ожидается примерно с 7 августа. Именно тогда температура воздуха может начать постепенно снижаться, хотя прогноз еще может уточняться. Что касается осадков, то в ближайшее время их не прогнозируют. По словам синоптика, над большей частью Украины будет преобладать сухая воздушная масса.

В Киеве погода будет развиваться по тому же сценарию. Уже с воскресенья жара в столице будет усиливаться, а сухой воздух будет способствовать сохранению высоких температур в течение нескольких дней.

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Как сообщали Новини.LIVE, в течение августа 2026 года ожидаются отдельные периоды повышенной солнечной активности, которые могут вызывать кратковременные колебания магнитного поля Земли. В то же время в целом геомагнитная обстановка в течение месяца будет оставаться преимущественно спокойной, без продолжительных магнитных бурь высокой интенсивности.

Как сообщали Новини.LIVE, этим летом ряд европейских стран столкнулся с аномальной жарой. Высокие температуры привели к ухудшению самочувствия людей, масштабным лесным пожарам и росту смертности, особенно среди пожилых людей и других уязвимых категорий населения.