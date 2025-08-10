Переговоры о перемирии в Украине — Андрей Сибига призвал запад не идти на уступки РФ

Андрей Сибига. Фото: x.com/andrii_sybiha

Глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига предостерег западных партнеров от уступок России. Он подчеркнул, что каждый такой шаг провоцирует дальнейшую агрессию врага.

Об этом министр заявил на своей странице в X в воскресенье, 10 августа.

В своей заметке министр МИД подчеркнул, что только сила способна остановить агрессию России.

"Никаких наград или подарков агрессору для его успокоения. Только сила и единство могут заставить Россию прекратить войну. Каждая уступка провоцирует дальнейшую агрессию. Именно поэтому Украина твердо стоит на защите наших принципов и ценностей. Вместе с нашими американскими и европейскими партнерами мы остаемся преданными обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на Уставе ООН и международном праве", — заявил Сибига.

Заявление Андрея Сибиги. Фото: скриншот с Х

Напомним, что уже 15 августа на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Белый дом рассматривает возможность пригласить на саммит и президента Украины Владимира Зеленского.

Накануне в Великобритании состоялась трехсторонняя встреча представителей Украины, Европы и США, на которой обсудили общую стратегию для переговоров.

После встречи лидеры ЕС обратились с главным условием о перемирии в Украине. В частности, это касается того, что РФ требует от Украины уступить территории четырех областей и АР Крым.