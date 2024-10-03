Сибига провел телефонный разговор с государственным секретарем США Блинкеном

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили дальнейшие шаги по поддержке Украины и приближению ее победы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на своей странице в Х в четверг, 3 октября.

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По словам Сибиги, разговор состоялся в рамках постоянного диалога между странами, где обсуждались дальнейшие шаги, которые могут способствовать принятию исторических решений и приближению победы Украины.

"В рамках нашего постоянного диалога провел продуктивный телефонный разговор с Энтони Блинкеном после визита Президента Зеленского в США. Мы скоординировали дальнейшие шаги, которые приведут к историческим решениям и приблизят нашу победу", — написал глава МИД.

Сообщение Сибиги. Фото: скриншот

В МИД отметили, что во время разговора также обсуждались имплементация Плана победы, подготовка ко второму Саммиту мира и шаги к будущему членству Украины в НАТО.

Сообщается, что отдельными темами разговора стали дальнейшая прочная военная поддержка США и дальнейший прогресс Украины во внедрении реформ.

Сибига и Блинкен. Коллаж: МИД

Напомним, недавно Сибига во время визита в Польшу провел встречу с президентом страны Анджеем Дудой. По его словам, основное внимание было уделено актуальным оборонным потребностям Украины и усилению военной помощи.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве. Они обсудили оборонную поддержку Украины и непосредственно План победы.