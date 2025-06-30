Сибига заявил, что пришло время тратить замороженные активы РФ на восстановление Украины

Андрей Сибига. Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что пришло время тратить российские активы на восстановление Украины. По его словам, работают юридические команды, которые ищут правильные формулы, чтобы воплотить это решение.

Об этом Андрей Сибига заявил на пресс-конференции в Киеве со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулем в понедельник, 30 июня, информирует корреспондент Новини.LIVE.

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Российские активы

"Украина отстаивает последовательную принципиальную позицию, что пора переходить от ситуации, когда мы используем только доходы от этих активов к их использованию для нужд украинской обороны и восстановления", — подчеркнул Сибига.

По его словам, именно агрессор должен платить за нанесенный ущерб. Министр отметил, что в странах, где сосредоточены крупнейшие замороженные российские активы, работают юридические команды для воплощения этого решения.

Напомним, Великобритания планирует отправить в Украину 350 ракет класса "воздух-воздух" ASRAAM за счет процентов, полученных с замороженных активов России.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард использование замороженных российских активов.