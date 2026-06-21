Сибига заявил о росте антиукраинских настроений в Польше

Андрей Сибига. Фото: Андрей Сибига/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Украина отмечает усиление антиукраинских настроений в Польше. В частности, речь идет о случаях нападений на граждан, унижениях и издевательствах над украинскими детьми в школах.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире ICTV, передает Новини.LIVE.

Сибига призвал к совместным действиям и диалогу между Украиной и Польшей

По его словам, подобные проявления ксенофобии представляют реальную угрозу безопасности украинцев, находящихся в Польше. Сибига подчеркнул, что этот вопрос уже поднимается перед польской стороной по дипломатическим каналам.

Глава МИД призвал избегать эмоциональной реакции и переходить к совместному реагированию на такие случаи. Он напомнил, что между Украиной и Польшей существуют наработанные механизмы сотрудничества, однако для их эффективной работы необходима политическая воля с обеих сторон.

Новини.LIVE сообщали, что заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква и министр иностранных дел Андрей Сибига решили вернуть Польше ранее полученные награды. Этим шагом они выразили поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, которого накануне польский лидер Кароль Навроцкий лишил ордена Белого Орла.

Новини.LIVE сообщали, что глава МИД Украины заявил, что Киев открыт для диалога с Польшей по сложным историческим вопросам, однако не будет игнорировать действия, которые считает недружественными. По его словам, Украина будет реагировать на такие шаги по принципу взаимности.