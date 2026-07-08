Сибига: Украина может получить лицензии на производство антибаллистики Patriot

Андрей Сибига. Фото: Lee Jin-man/Pool via REUTER

Карина Приходько Редактор

Украина ведет переговоры с международными партнерами о получении лицензий на производство противоракетных систем Patriot. Это может существенно укрепить потенциал государства в сфере противовоздушной обороны и ускорить развитие собственного оборонного производства.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, отвечая на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Лицензии на Patriot для Украины

Сибига рассказал, что вопрос о лицензиях уже стоит на повестке дня переговоров с международными партнерами. По его словам, это станет одним из самых эффективных путей для быстрого наращивания противоракетного потенциала Украины.

"Мы можем очень быстро внедрять, производить, применять. И еще и совершенствовать те технологии, которыми, в частности, делятся наши партнеры", — сказал министр.

Он добавил, что приоритетом является именно противоракетное вооружение или оборудование. В то же время речь идет также о лицензиях в других направлениях, ведь «все должно работать на оборону».

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Сергея Кислицу, Украина ежедневно ведет переговоры о лицензиях на Patriot. В то же время страна вынуждена бороться с одной проблемой — проникновением западных компонентов в российские ракеты.

На этом также настаивает Владимир Зеленский. По его словам, это критически важно для укрепления украинской противовоздушной обороны.