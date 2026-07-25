Сибига: РФ может попытаться сорвать законопроект Грэма о санкциях

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Сибига/Facebook

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия может прибегнуть к очередным дипломатическим маневрам, чтобы помешать принятию новых санкций со стороны США. По его словам, Кремль традиционно пытается выиграть время с помощью фальшивой дипломатии и имитации мирных усилий. В то же время глава МИД подчеркнул, что усиление санкционного давления на Москву имеет жизненно важное значение для прекращения российской агрессии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Андрея Сибиги в субботу, 25 июля.

Сибига о намерениях РФ сорвать введение новых санкций США

По словам Сибиги, в последние годы прослеживается четкая закономерность в действиях Кремля. Он отметил, что каждый раз накануне введения новых масштабных санкций, особенно со стороны США, Путин пытается выиграть время, используя ложную дипломатию и другие шаги, не направленные на достижение реального мира.

"В последние годы прослеживается четкая закономерность: каждый раз, когда надвигаются новые масштабные санкции — особенно со стороны США — Путин делает все возможное, чтобы выиграть время. Каково его любимое оружие? Ложная дипломатия, инсценированные телефонные звонки и встречи, проводимые недобросовестно", — отметил глава дипломатического ведомства.

Сибига обратил внимание, что уже на следующей неделе на рассмотрение должен быть вынесен законопроект американского сенатора Линдси Грэма об ужесточении санкций против России. По словам министра, именно в этот период Москва может прибегнуть к очередной имитации мирных намерений, чтобы повлиять на принятие документа:

"Учитывая, что на следующей неделе на рассмотрение выносится законопроект сенатора Грэма о санкциях, мы должны оставаться бдительными. Россия может попытаться сорвать его, делая вид, что заботится о мире".

Глава украинского МИД подчеркнул, что усиление санкционного давления на Россию является не только своевременным, но и жизненно необходимым шагом для противодействия российскому террору и принуждения Москвы к реальному прекращению войны.

"Усиление санкционного давления на Москву — это не просто своевременный шаг, это жизненно важно для противодействия российскому террору и принуждения к реальному прекращению этой войны", — отметил Сибига.

Скриншот заявления Сибиги/X

Новини.LIVE сообщали, что недавно Европейский Союз в рамках 21-го пакета санкций ввел ограничения в отношении помощника Владимира Путина Владимира Мединского. В ЕС отметили, что он поддерживал российскую пропаганду, оправдывал войну против Украины и отрицал похищение украинских детей. Также в санкционный список попали президент Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили и глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Новини.LIVE также сообщали, что в Сенате США зарегистрирован законопроект Sanctioning Russia Act of 2026, который предусматривает новые жесткие санкции против России и уже получил поддержку более 60 сенаторов. Документ содержит ограничения в отношении руководства РФ, финансового сектора, "теневого флота" и стран, закупающих российские энергоносители. Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал эту инициативу, заявив, что она может усилить давление на Россию и приблизить мир.