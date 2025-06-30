Сибига объяснил, зачем партнеры вводят санкции против России

Глава МИД Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Андрей Сибига объяснил цель введения санкций против России. По его словам, это нужно партнерам не только для поддержки Украины, но и для самих себя.

Об этом Андрей Сибига заявил на пресс-конференции в Киеве со своим немецким коллегой Йоханном Вадефулем в понедельник, 30 июня, информирует корреспондент Новини.LIVE.

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Санкции против России

Сибига отметил, что 18-й пакет санкций ЕС против России может быть принят в ближайшее время.

По его словам, санкции нужны, чтобы лишить российские военную машину ресурсов и защитить Европу.

"Давление на Россию должно быть скоординировано по обе стороны Атлантики. Мы надеемся на принятие сильных санкционных шагов в США, в частности законопроекта Линдси Грэма. Такие шаги будут способствовать мирному процессу, а не препятствовать ему", — добавил Сибига.

Напомним, 27 июня Президент Владимир Зеленский ввел новые санкции против РФ и производителей беспилотников типа Shahed.

Ранее лидеры стран ЕС договорились продлить все санкции против России еще на шесть месяцев.