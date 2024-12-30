Визит Сибиги в Сирию - министр поднял флаг Украины над консульством

Андрей Сибига поднимает флаг. Фото: скриншот из видео

Министр иностранных дел Андрей Сибига в понедельник, 30 декабря, совершил рабочий визит в столицу Сирии Дамаск. В рамках поездки он поднял украинский флаг над консульством.

Об этом Сибига сообщил в X.

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Сегодня я имел честь поднять украинский флаг над нашим Почетным консульством в Дамаске.



Вместе с Почетным Генеральным консулом Тамером Алтунси и членами нашей общины. Я поблагодарил их за сохранение украинского языка и культуры.

Я поблагодарил их за сохранение украинского языка и культуры.



Наш народ - наш приоритет номер один. pic.twitter.com/4doeeDfn2E — Андрей Сибиха 🇺🇦 (@andrii_sybiha) 30 декабря 2024

Визит Сибиги в Сирию

Так, Сибига поднял флаг Украины над нашим Почетным консульством в Дамаске вместе с Генеральным консулом Тамером Алтунси и членами украинской общины.

"Я поблагодарил их за сохранение украинского языка и культуры. Наши люди являются нашим приоритетом номер один", — отметил министр.

Скриншот поста Сибиги

Напомним, в Дамаске Сибига встретился с новым сирийским лидером Ахмедом аль-Шараой.

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, были достигнуты договоренности о поставках продовольствия в Сирию. Первые 500 тонн пшеничной муки прибудут уже завтра.