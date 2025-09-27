Видео
Сибига доложил Зеленскому о работе на Генассамблее ООН

Сибига доложил Зеленскому о работе на Генассамблее ООН

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 15:50
Работа Украины на Генеральной Ассамблее ООН — Сибига доложил Зеленскому
Владимир Зеленский и Андрей Сибига. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Министр иностранных дел Андрей Сибига доложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о работе на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, встречах и договоренностях.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в субботу, 27 сентября.

Читайте также:

Работа Украины на Генеральной Ассамблее ООН

Зеленский отметил, что удалось достичь рекордного уровня участия лидеров и представителей государств, а также международных организаций в мероприятиях, которые организовала Украина или касались задач, важных для украинцев.

Андрій Сибіга
Андрей Сибига докладывает Владимиру Зеленскому. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Состоялось специальное заседание Совета Безопасности ООН, впервые на глобальном уровне провели саммит Крымской платформы, рекордное представительство мира было и на нашем саммите Коалиции за возвращение украинских детей, которые были похищены Россией", — отметил украинский лидер.

Глава государства сообщил, что на разных уровнях состоялось более 40 форматов встреч с партнерами.

Зеленский поручил как можно быстрее реализовать все договоренности по пакетам поддержки для Украины. Кроме того, максимально оперативно будут выполнены договоренности, которые удалось достичь на встрече с лидером США Дональдом Трампом и его командой.

Расширение PURL

Президент Украины сообщил, что произойдет расширение программы PURL благодаря европейским партнерам. Сейчас она уже увеличивает возможности ВСУ.

По словам Зеленского, также есть положительные сигналы от партнеров по использованию замороженных активов России для защиты и восстановления Украины.

"Работаем для расширения нашего оборонного производства и начала управляемого экспорта украинского оружия: была достигнута еще одна договоренность по этому поводу, и уже продолжается наша работа с четырьмя странами для открытия наших экспортных платформ. Мы восстановили дипломатические отношения с Сирией и продолжаем работать на двустороннем уровне ради безопасности и развития наших стран", — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина ценит, что в важных форматах встреч и переговоров были представлены все континенты. По его словам, есть глобальное понимание, что Россия является единственным препятствием для окончания войны, поэтому давление должно продолжаться.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот
null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 27 сентября Зеленский опубликовал фотографию с Трампом и выразил благодарность США за поддержку Украины.

Ранее Сибига раскрыл детали переговоров между Зеленским и Трампом в США.

Владимир Зеленский ООН МИД Андрей Сибига Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
