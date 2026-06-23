Штрафы за скорость могут увеличиться: водителям грозят штрафные баллы

Автомобили. Фото: Новини.LIVE

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко сообщил, что за превышение скорости могут существенно увеличить штрафы. Кроме того, могут ввести штрафные баллы.

Об этом Владимир Крейденко эксклюзивно рассказал в эфире День.LIVE.

Превышение скорости

Крейденко отметил, что безопасность дорожного движения — это комплексный вопрос, охватывающий различные аспекты, которые необходимо решать.

"Начиная с безопасной инфраструктуры, безусловно, штрафные баллы, которые позволяют системно бороться с систематическими нарушителями правил дорожного движения. Если говорить о дополнительных факторах — это образование, обучение студентов, обучение школьников", — отметил народный депутат.

По его словам, ПДД обязательно должны быть частью образовательного процесса. Кроме того, необходимы штрафы, которые будут отпугивать нарушителей тем, что их придется платить.

"А если ты систематический нарушитель, ты, соответственно, помимо штрафа получаешь штрафной балл и рискуешь тем, что, если наберешь определенное количество баллов, твои водительские права будут приостановлены или полностью отозваны, тебе придется снова пойти в автошколу, сдать экзамен, и только после этого ты получишь право вернуться на дорогу в качестве водителя", — рассказал Крейденко.

Он говорит, что в настоящее время штрафы устарели. Например, 170 грн или 340 грн никого не отпугнут. По словам народного депутата, люди нарушают правила, особенно те, у кого есть средства и дорогие автомобили.

Патрульная полиция может только бороться с помощью штрафов, поскольку в законе других мер воздействия нет.

Крейденко заявил, что в Украине нужно внедрить общеевропейскую практику, которая работает и спасает жизни граждан.

"Я думаю, что после введения штрафных баллов, повышения градации и, соответственно, более справедливых штрафов за превышение скорости мы увидим именно динамику спасения жизней, поскольку Украина сегодня является лидером среди европейских стран по количеству погибших и пострадавших на наших дорогах", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Крейденко, законопроект о введении системы штрафных баллов для водителей пока не продвигается, поскольку его рассмотрение приостановлено в профильном комитете Верховной Рады. В то же время ориентировочно 70% народных депутатов выражают готовность поддержать эту инициативу во время голосования в сессионном зале.

Кроме того, Крейденко отметил, что Украина вышла на первое место среди европейских стран по уровню смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.