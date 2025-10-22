Видео
Видео

Штрафи за невиконання вимог військового омбудсмана — рішення Ради

Ua
Дата публикации 22 октября 2025 12:17
обновлено: 12:17
За невиконання вимог військового омбудсмана каратимуть штрафом — Рада підтримала законопроєкт
Термінова новина

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №13267 про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо діяльності військового омбудсмана. "За" проголосували 277 нардепів.

Про це стало відомо під час пленарного засідання парламенту у середу, 22 жовтня.

Читайте также:

Які штрафи пропонуються

Згідно із документом, за невиконання законних вимог військового омбудсмана або перешкоджання здійсненню ним своїх повноважень накладатиметься штраф на посадових осіб у розмірі від 8500 до 17000 гривень.

Якщо таке правопорушення вчинять повторне протягом року, то передбачається штраф від 17 до 34 тисяч гривень з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік чи без такого.  

Протокол на таких осіб може складати військовий омбудсман особисто. Надалі справу розглядатимуть місцеві суди.

Крім того, окремо планують закріпити норму про кримінальну відповідальність за незаконний вплив на військового омбудсмана з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або щоб добитися прийняття незаконних рішень.

Новина доповнюється

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
