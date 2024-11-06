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Штаб Харрис готовится к судам после выборов, — CNN

6 ноября 2024 04:52
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Штаб Харрис готовится к судам после выборов президента США
Вице-президент США Камала Харрис. Фото: BBC
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Представители предвыборной кампании Камалы Харрис предполагают, что объявление победителя в президентской гонке может занять несколько дней. При этом, они готовятся к тому, что правовые последствия могут затянутся на несколько недель после выборов, независимо от их результата.

Об этом сообщает CNN.

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"Наступит месяц судебных разбирательств", — сказал CNN один из советников предвыборной кампании Харрис.

По словам высокопоставленного финансиста, который участвовал в переговорах, команда вице-президента США сообщила донорам, что следует ожидать "четырех-шести недель, в течение которых" все на всех будуть подавать в суд.

Второй крупный спонсор сообщил CNN, что штаб предполагает необходимость сохранения капитала или привлечение дополнительных средств для покрытия крупных судебных издержек, сопровождающих защиту.

Тем временем внешний консультант кампании Харрис, Дана Ремус, заявила, что у штаба есть адвокаты, которые работают по всей страны и оспаривают результаты подсчетов, пересчетов и аудитов, которые она назвала "законными".

"Выборы решаются американским народом, и нет возможности отменить эти результаты. Наши институты этого не отпустят, включая Верховный суд", — добавила она.

Напомним, что по предварительному подсчету голосов, на выборах президента США лидирует Дональд Трамп. Камала Харрис даже с учетом более актуальной информации по прежнему на втором месте. Однако несколько ключевых штатов все еще могут изменить ситуацию.

Также мы писали, что Дональд Трамп заявил о фальсификациях в Филадельфии. Полиция эту информацию опровергает.

Камала Харрис Дональд Трамп США выборы в США 2024 выборы

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01:32 Мужчина создал Telegram-канал для уклонистов — как наказал суд

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