Шмыгаль рассказал, хватит ли Украине продуктов в случае ЧС

Министр энергетики Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба Рады

Иванна Чайка редактор политических новостей

В Украине сформированы стратегические запасы продуктов питания, которые могут быть использованы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что соответствующие резервы в стране предусмотрены, а планы действий на случай чрезвычайных ситуаций регулярно обновляются. По его словам, предстоящий отопительный сезон будет сложным, поэтому государство и общины продолжают готовиться к возможным вызовам.

Об этом Шмыгаль заявил во время заседания Верховной Рады в пятницу, 21 августа, передает Новини.LIVE.

В Украине есть запасы продуктов

На вопрос о подготовке стратегических запасов продуктов питания на случай чрезвычайных ситуаций Шмыгаль сообщил, что такие резервы в Украине имеются.

Министр также отметил, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям располагает планами эвакуации, которые были разработаны еще до начала полномасштабного вторжения. Во время войны эти документы регулярно корректируются в соответствии с текущей ситуацией.

Украина готовится к сложной зиме

Шмыгаль подчеркнул, что предстоящий отопительный сезон, вероятно, будет непростым и может пройти примерно так же, как и предыдущий.

Отдельно министр рассказал о подготовке Киева к зиме. По его словам, столица является одним из лидеров по внедрению распределенной когенерации, а государство продолжает поддерживать город в рамках подготовки энергосистемы.

Из 40 млрд грн, предусмотренных государством на соответствующие программы, около 16 млрд грн направляются на нужды Киева. Еще около 16 млрд грн город планирует обеспечить за счет собственных средств.

Как писали Новини.LIVE, в Украине сейчас работают шесть из девяти энергоблоков атомных электростанций, еще три находятся на плановом ремонте. Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в этом году ремонтные работы уже завершены на пяти блоках. По его словам, к началу отопительного сезона все ремонты планируется завершить, чтобы АЭС были максимально готовы к зиме.

Также Шмыгаль сообщил, что цены на электроэнергию для населения в Украине останутся неизменными до следующего года. В то же время для бизнеса электроэнергия продается по рыночной цене.