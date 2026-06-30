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Главная Новости дня Шквали до 20 м/с и жара до +38 °С: прогноз погоды в Украине на сегодня

Шквали до 20 м/с и жара до +38 °С: прогноз погоды в Украине на сегодня

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 06:25
Погода сегодня, 30 июня, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Мужчина фотографирует женщину в жару. Фото иллюстративное: УНІАН

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на вторник, 30 июня. Будет переменная облачность. Возможны дожди, шквалы и грозы.

Об этом в понедельник, 29 июня, сообщил Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 30 июня

Погода в Україні 30 червня 2026 року
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью в восточных областях, а днем в южных регионах местами кратковременный дождь и гроза. Днем в Закарпатье и Прикарпатье кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с. На остальной территории осадков не ожидается.

Скорость ветра с севера и северо-востока достигнет 5–10 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до +18...+23 °С, а днем поднимутся до +29...+34 °С. На западе и юго-западе ожидается жара до +35...+38 °С. Наиболее прохладно будет на востоке страны: ночью +15...+20 °С, а днем +24...+29 °С.

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Температури в Україні 30 червня 2026 року
Карта температур по состоянию на 15:00 30 июня 2026 года от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер с севера будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью в столице температура снизится до +21...+23 °С, а в области — до +18...+23 °С. Днем в Киеве потеплеет до +31...+33 °С, а в Киевской области — до +29...+34 °С.

Опасные метеорологические явления

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 30 червня 2026 року
Карта «Опасные метеорологические явления в Украине 30 июня 2026 года» от Укргидрометцентра

Днём 30 июня в Закарпатье и Прикарпатье грозы, в отдельных
районах град, шквалы 15–20 м/с. Синоптики предупреждают о I, желтом, уровне опасности.

Погодные условия могут привести к проблемам в работе энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движении транспорта.

Прогноз от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, июнь завершится высокой температурой воздуха. В западных областях будет +33...+38 °С, на севере — +30...+34 °С, в Сумской области — +27...+29 °С, в центральных областях — +30...+35 °С, на востоке — +26...+29 °С, а на юге — +30...+35 °С.

Дожди с грозами вероятны ночью в центральных областях, а вечером — на крайнем западе.

В Киеве без осадков, до +34 °С.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Reuters писал об аномальной жаре в Европе. Только во Франции от высокой температуры воздуха погибли 18 человек. В частности, в раскаленных закрытых автомобилях умерли двое детей.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Наталку Диденко сообщал, что жара в Украине сохранится до конца июня. В западных областях снижение температуры ожидается со 2 июля. В других регионах жара начнет спадать с 3–4 июля.

Укргидрометцентр Наталка Диденко погода в Украине
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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