"Серая зона" 20 км: почему раненых защитников не могут быстро эвакуировать с фронта

Украинский защитник в обороне. Фото: Facebook/ab3.army

Анна Сирык Журналистка

"Серая зона" расширяется, российские дроны контролируют небо, а украинским защитникам приходится ждать эвакуации не часами, а днями. Новые вызовы диктуют необходимость более длительного ухода за ранами.

Об этом журналистке Новини.LIVE Анне Сирик рассказал Николай Худолий из группы тактической медицины Третьего армейского корпуса во время Украинского форума по тактической медицине Prolonged Casualty Care.

Большинства ампутаций можно избежать при одном условии

Эвакуация военных с поля боя и длительный уход за ними — это была основная тема четвертого Украинского форума по тактической медицине Prolonged Casualty Care.

Эксперты считают, что в настоящее время главная проблема — это низкий уровень подготовки мобилизованных и добровольцев перед началом выполнения задач. Речь идет о недостаточном объеме медицинских знаний — практических инструкций о том, как ухаживать за собой или сослуживцем после ранения, пока вы ждете эвакуации.

"Если бойца научить до выхода на позиции, как действовать в определенных ситуациях, наложить турникет, обработать рану, бороться с бактериями. Если ему всю эту информацию предоставить, скажем, до выхода на поле боя, проблем не возникнет. Но мы до сих пор сталкиваемся с тем, что даже из-за незначительных ранений на поле боя возникают огромные проблемы. Люди выходят из боя, и им ампутируют конечности. Этих ситуаций можно было бы избежать", — считает Николай Худолий.

Представитель из группы тактической медицины Третьего армейского корпуса Николай Худолий. Фото: Новини.LIVE

"Серая" зона сейчас превышает 20 километров. Эвакуация раненых затруднена постоянной охотой российских дронов на машины парамедиков.

"Мы видим по своим данным, что основная часть раненых эвакуируется за 24 часа, максимум — за 36 часов. Однако есть конкретные случаи, когда процесс затягивается от 3–7 дней до месяца. Это огромная проблема. В первую очередь из-за того, что тактическая обстановка не позволяет. Небо полностью контролируется российскими дронами. Эвакуация — это приоритетная цель наших противников", — рассказывает представитель группы тактической медицины Третьего армейского корпуса о данных, полученных с декабря 2025 года по апрель 2026 года.

Как ранее писали Новини.LIVE, омбудсман требует обязательной эвакуации из Константиновки, к которой вплотную приближается враг. Недавно им удалось спасти жизнь 10-летней девочки.

Также журналисты Новини.LIVE рассказывали о том, как прошел четвертый Украинский форум по тактической медицине Prolonged Casualty Care. Там боевые медики искали пути решения проблем длительной эвакуации с поля боя.