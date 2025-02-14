Сенатор Грэм объяснил, что будет в случае повторного вторжения РФ

Сенатор США объяснил, что будет в случае повторного вторжения РФ
Сенатор Соединенных Штатов Линдси Грэм заявил, что союзники имеют план в случае второго вторжения России в Украину. В случае повторения агрессии наше государство сразу возьмут в НАТО.
Об этом Грэм заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 14 февраля.
НАТО примет Украину в случае повторного вторжения
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что НАТО примет Украину в свои ряды в случае повторного вторжения России в наше государство. Он добавил, что считает такой сценарий реалистичным.
Ранее мы сообщали, что, по словам Владимира Зеленского, США никогда не рассматривали Украину как будущего члена НАТО. Если вступление в Альянс не станет реальностью, страна самостоятельно будет усиливать свою обороноспособность. Также, по мнению Зеленского, Россия готовит войну против НАТО.
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