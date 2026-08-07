Сенат США поддержал законопроект Линдси Грэма о более жестких санкциях против России

Линдси Грэм. Фото: ОП

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Сенат США поддержал законопроект Линдси Грэма, предусматривающий ужесточение санкций против России и Ирана. Документ был одобрен подавляющим большинством голосов, что открыло путь к его дальнейшему рассмотрению в Палате представителей.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Обновлено 22:35. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Сенат США за поддержку законопроекта о санкциях против России и Ирана.

"Украина ценит ВСЮ поддержку, которую Соединенные Штаты оказывают Украине, — от обеих партий и всего Американского народа. И сейчас, когда Путин делает свою последнюю ставку в затягивании войны на баллистику и когда мы так ищем ракеты для "петриотов" для нашей защиты, очень важны все сигналы в поддержку защиты жизни, в поддержку скорейшего.

Реальное сильное американское давление и санкции против России — это то, что поможет больше всего. Дипломатия становится более близкой с каждым шагом давления на агрессора. Благодарю всех, кто это понимает и продвигает МИР благодаря СИЛЕ", — написал президент в своих соцсетях.

Сообщение Владимира Зеленского в Facebook. Фото: скриншот

Какие ограничения предусматривает законопроект о санкциях

По предварительным результатам голосования, законопроект поддержали 86 сенаторов, тогда как 11 высказались против. Всего в голосовании приняли участие 100 членов Сената.

Документ, который в СМИ уже называют "адскими санкциями" или санкциями имени сенатора Линдси Грэма, предусматривает введение масштабных ограничений против России и Ирана. В частности, речь идет о возможности введения пошлин до 100% для пяти крупнейших импортеров российской нефти и газа, усилении санкционного давления на теневой флот РФ, а также введение 500-процентных пошлин на российскую нефть, газ, нефтепродукты, нефтехимическую продукцию и уголь, импортируемые в США.

Кроме того, документ предусматривает дополнительные меры по усилению давления на российский финансовый сектор и другие источники финансирования войны против Украины.

После одобрения Сенатом законопроект должен рассмотреть Палата представителей США. В случае поддержки документ передадут на подпись президенту США Дональду Трампу, после чего он сможет вступить в силу.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига поприветствовал одобрение Сенатом США этого законопроекта.

"Этот знаковый закон является сильным свидетельством глобального лидерства Соединенных Штатов. Выражаю искреннюю благодарность членам Сената США за их лидерство, принципиальную двухпартийную поддержку и неизменную солидарность с Украиной. Вместе мы приближаем долговременный мир".

Пост МИД Украины. Фото: скриншот

Напомним, что 7 августа, после массированных российских атак на Украину, ЕС принял решение о санкциях против руководителей компании по производству ракет "Искандер-М" Рамиля Бадгутдинова и завода "КрасМаш", где изготавливают ракеты "Сармат", Александра Дюкарева. Также в этом списке — директора предприятий российского ОПК, разрабатывающих системы связи, программное обеспечение для БПЛА и космических военных технологий.

Как сообщали Новини.LIVE, 28 июля двухпартийная группа сенаторов США согласовала окончательную редакцию законопроекта о "адских санкциях" против России. После этого документ был подготовлен к вынесению на голосование в Сенате.

Как сообщали Новини.LIVE, исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина ожидает от 22-го пакета санкций ЕС новых жестких ограничений против России. Среди ключевых ожиданий — введение запрета на предоставление морских услуг РФ.