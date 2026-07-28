Сенат США одобрил проект "адских санкций" против РФ — что предусматривает этот документ

Сенат США. Фото: Белый дом

Двухпартийная группа сенаторов США согласовала окончательную редакцию законопроекта о так называемых "адских санкциях" против России. В ближайшее время документ будет вынесен на голосование в Сенате.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Новини.LIVE.

Что предусматривает законопроект о "адских санкциях"

Законопроект расширяет полномочия президента США в отношении экономического давления на страны, которые продолжают закупать российские энергоресурсы. В частности, глава Белого дома сможет вводить дополнительные пошлины против пяти крупнейших импортеров российской нефти и природного газа, а также государств, помогающих Москве обходить энергетические санкции.

Кроме того, документ продлевает до 2031 года действие Закона о санкциях против Ирана 1996 года, сохраняя механизм вторичных санкций в отношении иностранных компаний, сотрудничающих с Тегераном.

Также законопроект предусматривает возможность введения общей пошлины в размере 500% на российские товары, импортируемые в США. Отдельно президент сможет устанавливать дополнительный тариф в размере 100% для крупнейших покупателей российских энергоносителей и стран, способствующих обходу санкций. В то же время последняя поправка ограничивает действие этих полномочий пятью годами.

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Процедурное голосование в Сенате запланировано на конец дня 28 июля. Однако Палата представителей США уже ушла на августовские каникулы, поэтому окончательное принятие законопроекта и его вступление в силу ожидается не раньше сентября.

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