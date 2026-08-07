США ужесточают санкции против России — Сенат поддержал законопроект

Линдси Грэм. Фото: ОП

Сенат США поддержал законопроект Линдси Грэма, предусматривающий ужесточение санкций против России и Ирана. Документ был одобрен подавляющим большинством голосов, что открыло путь к его дальнейшему рассмотрению в Палате представителей.

Об этом сообщает Reuters, передает Новини.LIVE.

Какие ограничения предусматривает законопроект о санкциях

По предварительным результатам голосования, законопроект поддержали 86 сенаторов, тогда как 11 высказались против. Всего в голосовании приняли участие 100 членов Сената.

Документ, который в СМИ уже называют "адскими санкциями" или санкциями имени сенатора Линдси Грэма, предусматривает введение масштабных ограничений против России и Ирана. В частности, речь идет о возможности введения пошлин до 100% для пяти крупнейших импортеров российской нефти и газа, усилении санкционного давления на теневой флот РФ, а также введение 500-процентных пошлин на российскую нефть, газ, нефтепродукты, нефтехимическую продукцию и уголь, импортируемые в США.

Кроме того, документ предусматривает дополнительные меры по усилению давления на российский финансовый сектор и другие источники финансирования войны против Украины.

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После одобрения Сенатом законопроект должен рассмотреть Палата представителей США. В случае поддержки документ передадут на подпись президенту США Дональду Трампу, после чего он сможет вступить в силу.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига поприветствовал одобрение Сенатом США этого законопроекта.

"Этот знаковый закон является сильным свидетельством глобального лидерства Соединенных Штатов. Выражаю искреннюю благодарность членам Сената США за их лидерство, принципиальную двухпартийную поддержку и неизменную солидарность с Украиной. Вместе мы приближаем долговременный мир".

Пост МИД Украины. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 28 июля двухпартийная группа сенаторов США согласовала окончательную редакцию законопроекта о "адских санкциях" против России. После этого документ был подготовлен к вынесению на голосование в Сенате.

Как сообщали Новини.LIVE, исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина ожидает от 22-го пакета санкций ЕС новых жестких ограничений против России. Среди ключевых ожиданий — введение запрета на предоставление морских услуг РФ.