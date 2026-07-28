Сенат США одобрил проект "адских санкций" против России
Двухпартийная группа сенаторов США согласовала окончательную редакцию законопроекта о так называемых "адских санкциях" против России. В ближайшее время документ будет вынесен на голосование в Сенате.
Об этом сообщает Bloomberg, передает Новини.LIVE.
Что предусматривает законопроект о "адских санкциях"
Законопроект расширяет полномочия президента США в отношении экономического давления на страны, которые продолжают закупать российские энергоресурсы. В частности, глава Белого дома сможет вводить дополнительные пошлины против пяти крупнейших импортеров российской нефти и природного газа, а также государств, помогающих Москве обходить энергетические санкции.
Кроме того, документ продлевает до 2031 года действие Закона о санкциях против Ирана 1996 года, сохраняя механизм вторичных санкций в отношении иностранных компаний, сотрудничающих с Тегераном.
Также законопроект предусматривает возможность введения общей пошлины в размере 500% на российские товары, импортируемые в США. Отдельно президент сможет устанавливать дополнительный тариф в размере 100% для крупнейших покупателей российских энергоносителей и стран, способствующих обходу санкций. В то же время последняя поправка ограничивает действие этих полномочий пятью годами.
Процедурное голосование в Сенате запланировано на конец дня 28 июля. Однако Палата представителей США уже ушла на августовские каникулы, поэтому окончательное принятие законопроекта и его вступление в силу ожидается не раньше сентября.
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