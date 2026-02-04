Разоблачен нардеп на сделках с землей Национальной академии аграрных наук

Подозрение фигурантам дела. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины разоблачили схему завладения урожаем подсолнечника и кукурузы государственных учреждений, входящих в структуру Национальной академии аграрных наук Украины. Ее организовали нардеп, которого уже обвиняют в получении от агрария 85 тыс. долларов взятки, и депутат Киевского облсовета.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в среду, 4 февраля.

Спецоперация правоохранителей. Фото: СБУ

Детали дела

Следствие установило, что в 2021 году нардеп в сговоре с директором одного из опытных хозяйств и пособником организовали сбор и вывоз агропродукции на частные зерновые склады в Черниговской и Полтавской областях. Речь идет о более 990 тонн подсолнечника и 1,4 тысячи тонн кукурузы стоимостью 27,3 млн грн.

Подозреваемый подписывает документы. Фото: СБУ

"В 2022 году похожую схему реализовали на базе опытной станции. На этот раз на подконтрольные склады отгрузили 203 тонн подсолнечника. Чтобы скрыть преступление, реальное количество собранного зерна не отразили в товаросопроводительных документах", — говорится в сообщении.

Суммарные убытки государства по обоим случаям составляют почти 30 млн гривен.

