Разоблачен нардеп на сделках с землей Национальной академии аграрных наук

Сделки с землей и имуществом НААН — разоблачен действующий нардеп
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины разоблачили схему завладения урожаем подсолнечника и кукурузы государственных учреждений, входящих в структуру Национальной академии аграрных наук Украины. Ее организовали нардеп, которого уже обвиняют в получении от агрария 85 тыс. долларов взятки, и депутат Киевского облсовета.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в среду, 4 февраля.
Детали дела
Следствие установило, что в 2021 году нардеп в сговоре с директором одного из опытных хозяйств и пособником организовали сбор и вывоз агропродукции на частные зерновые склады в Черниговской и Полтавской областях. Речь идет о более 990 тонн подсолнечника и 1,4 тысячи тонн кукурузы стоимостью 27,3 млн грн.
"В 2022 году похожую схему реализовали на базе опытной станции. На этот раз на подконтрольные склады отгрузили 203 тонн подсолнечника. Чтобы скрыть преступление, реальное количество собранного зерна не отразили в товаросопроводительных документах", — говорится в сообщении.
Суммарные убытки государства по обоим случаям составляют почти 30 млн гривен.
