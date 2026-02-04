Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сделки с землей и имуществом НААН — разоблачен действующий нардеп

Сделки с землей и имуществом НААН — разоблачен действующий нардеп

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 15:04
Разоблачен нардеп на сделках с землей Национальной академии аграрных наук
Подозрение фигурантам дела. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины разоблачили схему завладения урожаем подсолнечника и кукурузы государственных учреждений, входящих в структуру Национальной академии аграрных наук Украины. Ее организовали нардеп, которого уже обвиняют в получении от агрария 85 тыс. долларов взятки, и депутат Киевского облсовета.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в среду, 4 февраля.

Реклама
Читайте также:
підозра
Спецоперация правоохранителей. Фото: СБУ

Детали дела

Следствие установило, что в 2021 году нардеп в сговоре с директором одного из опытных хозяйств и пособником организовали сбор и вывоз агропродукции на частные зерновые склады в Черниговской и Полтавской областях. Речь идет о более 990 тонн подсолнечника и 1,4 тысячи тонн кукурузы стоимостью 27,3 млн грн.

підозра
Подозреваемый подписывает документы. Фото: СБУ

"В 2022 году похожую схему реализовали на базе опытной станции. На этот раз на подконтрольные склады отгрузили 203 тонн подсолнечника. Чтобы скрыть преступление, реальное количество собранного зерна не отразили в товаросопроводительных документах", — говорится в сообщении.

Суммарные убытки государства по обоим случаям составляют почти 30 млн гривен.

Напомним, недавно сообщалось о разоблачении на предложении взятки нардепам руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады.

Также мы писали, что бывший нардеп самовольно присвоил земельный участок возле Днепра.

земля нардепы Черниговская область Полтавская область преступление
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации