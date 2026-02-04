Викрито нардепа на оборудках із землею Національної академії аграрних наук

Оборудки із землею та майном НААН — викрито чинного нардепа
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Службою безпеки України викрили схему заволодіння врожаєм соняшнику та кукурудзи державних установ, що входять до структури Національної академії аграрних наук України. Її організували нардеп, якого вже обвинувачують в одержанні від аграрія 85 тис. доларів хабаря, та депутат Київської облради.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ у середу, 4 лютого.
Деталі справи
Слідство встановило, що у 2021 році нардеп у змові з директором одного з дослідних господарств та пособником організували збір та вивезення агропродукції на приватні зернові склади у Чернігівській та Полтавській областях. Йдеться про понад 990 тонн соняшнику та 1,4 тисячі тонн кукурудзи вартістю 27,3 млн грн.
"У 2022 році схожу схему реалізували на базі дослідної станції. Цього разу на підконтрольні склади відвантажили 203 тонн соняшнику. Аби приховати злочин, реальну кількість зібраного збіжжя не відобразили у товаросупровідних документах", — йдеться в повідомленні.
Сумарні збитки держави за обома випадками становлять майже 30 млн гривень.
