Викрито нардепа на оборудках із землею Національної академії аграрних наук

Підозра фігурантам справи. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Службою безпеки України викрили схему заволодіння врожаєм соняшнику та кукурудзи державних установ, що входять до структури Національної академії аграрних наук України. Її організували нардеп, якого вже обвинувачують в одержанні від аграрія 85 тис. доларів хабаря, та депутат Київської облради.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ у середу, 4 лютого.

Спецоперація правоохоронців. Фото: СБУ

Деталі справи

Слідство встановило, що у 2021 році нардеп у змові з директором одного з дослідних господарств та пособником організували збір та вивезення агропродукції на приватні зернові склади у Чернігівській та Полтавській областях. Йдеться про понад 990 тонн соняшнику та 1,4 тисячі тонн кукурудзи вартістю 27,3 млн грн.

Підозрюваний підписує документи. Фото: СБУ

"У 2022 році схожу схему реалізували на базі дослідної станції. Цього разу на підконтрольні склади відвантажили 203 тонн соняшнику. Аби приховати злочин, реальну кількість зібраного збіжжя не відобразили у товаросупровідних документах", — йдеться в повідомленні.

Сумарні збитки держави за обома випадками становлять майже 30 млн гривень.

