Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Оборудки із землею та майном НААН — викрито чинного нардепа

Оборудки із землею та майном НААН — викрито чинного нардепа

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 15:04
Викрито нардепа на оборудках із землею Національної академії аграрних наук
Підозра фігурантам справи. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Службою безпеки України викрили схему заволодіння врожаєм соняшнику та кукурудзи державних установ, що входять до структури Національної академії аграрних наук України. Її організували нардеп, якого вже обвинувачують в одержанні від аграрія 85 тис. доларів хабаря, та депутат Київської облради. 

Про це повідомляє пресслужба НАБУ у середу, 4 лютого.

Реклама
Читайте також:
підозра
Спецоперація правоохоронців. Фото: СБУ

Деталі справи

Слідство встановило, що у 2021 році нардеп у змові з директором одного з дослідних господарств та пособником організували збір та вивезення агропродукції на приватні зернові склади у Чернігівській та Полтавській областях. Йдеться про понад 990 тонн соняшнику та 1,4 тисячі тонн кукурудзи вартістю 27,3 млн грн. 

підозра
Підозрюваний підписує документи. Фото: СБУ

"У 2022 році схожу схему реалізували на базі дослідної станції. Цього разу на підконтрольні склади відвантажили 203 тонн соняшнику. Аби приховати злочин, реальну кількість зібраного збіжжя не відобразили у товаросупровідних документах", — йдеться в повідомленні.

Сумарні збитки держави за обома випадками становлять майже 30 млн гривень.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося про викриття на пропозиції хабаря нардепам керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради. 

Також ми писали, що колишній нардеп самовільно привласнив земельну ділянку біля Дніпра.

земля нардепи Чернігівська область Полтавська область злочин
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації