СБУ задержала агента ФСБ, который готовил заказные убийства военнослужащих
Служба безопасности Украины задержала в Ровенской области агента ФСБ, который координировал российские удары по области и готовил заказные убийства украинских военнослужащих. По данным следствия, мужчина собирал координаты военных объектов, а впоследствии попросил российского куратора предоставить оружие и боеприпасы для ликвидации украинских воинов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на СБУ.
Как агент ФСБ работал на Россию
По данным СБУ, задержанным оказался местный безработный. В поле зрения российских спецслужб он попал из-за антиукраинских комментариев, которые публиковал в чатах Telegram-каналов.
После вербовки мужчина начал собирать информацию о местах базирования Сил обороны, которые могли стать целями российских ракетно-дроновых атак.
Для этого он объезжал местность на собственном мотоцикле и снимал окружающую территорию с помощью видеорегистратора, установленного на шлеме.
Собранные координаты потенциальных целей агент передавал российскому куратору. Кроме того, он предоставил представителям ФСБ удаленный доступ к своему смартфону и аккаунтам в мессенджерах.
Готовил заказные убийства военных
Впоследствии агент обратился к своему куратору с просьбой предоставить оружие и боеприпасы. По данным СБУ, он планировал использовать их для совершения заказных убийств украинских военнослужащих на территории Ровенской области.
Также мужчина пытался получить беспилотник, чтобы проводить аэроразведку и отслеживать расположение Сил обороны.
Сотрудники СБУ задержали агента во время очередной разведывательной вылазки вблизи одного из объектов украинских войск.
В ходе обысков у мужчины изъяли видеорегистратор, мобильный телефон и компьютерную технику. По данным спецслужбы, на устройствах хранились доказательства его сотрудничества с ФСБ.
Какое наказание грозит агенту
Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Ровенской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
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