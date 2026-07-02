СБУ разоблачила "крота" российской разведки в академии Минобороны
Служба безопасности Украины задержала российского "крота" в ведущей академии Минобороны. Злоумышленник пытался "слить" противнику информацию о новейших разработках украинских беспилотников.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Новини.LIVE.
Российский агент в академии Минобороны Украины
Военная контрразведка СБУ при участии министра обороны, главнокомандующего ВСУ и руководства военной академии предотвратила очередную попытку российских сил получить доступ к новейшим украинским разработкам в сфере беспилотных технологий.
"По результатам упреждающих действий задержан чрезвычайно важный для РФ агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), который шпионил для врага в одной из ведущих академий Минобороны Украины", — говорится в сообщении.
Расследование установило, что «кротом» российской спецслужбы оказался доцент научного центра. По заказу вражеского ГРУ агент копировал и пересылал куратору из РФ документацию о новейших ударных дронах Сил обороны.
Кроме того, чиновник безосновательно давал отрицательные заключения относительно разработок украинских производителей вооружения, которые находились на этапе экспертной оценки их тактико-технических характеристик. Для этого фигурант готовил "негативные" заключения по тестовым проектам беспилотных и роботизированных систем, которые якобы не пригодны для использования в боевых условиях.
Благодаря упреждающим действиям СБУ удалось использовать агента для введения противника в заблуждение и одновременно не допустить передачи российской стороне секретных наработок украинского оборонного сектора.
"На заключительном этапе спецоперации сотрудники СБУ задержали агента «на горячем» в его рабочем кабинете, когда он пытался отправить куратору из РФ новые документы. Установлено, что доцент был завербован российскими спецслужбами через его знакомого из РФ. В обмен на выполнение агентурных заданий фигурант рассчитывал на "должность" в оккупационной администрации РФ", — говорится в сообщении.
Во время обыска у него обнаружили два мобильных телефона и компьютерную технику, которые злоумышленник использовал для конспиративной связи с ГРУ РФ.
Наказание российскому агенту
Следователи СБУ объявили злоумышленнику подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В настоящее время российский агент находится под стражей без права освобождения под залог. Фигуранту грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Как писали Новини.LIVE, в Херсоне СБУ задержала агента ФСБ, который помогал российским оккупантам корректировать удары по позициям Сил обороны Украины. Фигурантом оказался уроженец Южного Кавказа.
Ранее СБУ разоблачила и задержала восьмерых агентов РФ, которые по заданию врага регистрировали спутниковые терминалы Starlink для нужд вооруженных формирований государства-агрессора.
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