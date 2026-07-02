СБУ разоблачила "крота" российской разведки в академии Минобороны

Сотрудники СБУ и задержанный фигурант. Фото: СБУ

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Служба безопасности Украины задержала российского "крота" в ведущей академии Минобороны. Злоумышленник пытался "слить" противнику информацию о новейших разработках украинских беспилотников.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Новини.LIVE.

Российский агент в академии Минобороны Украины

Военная контрразведка СБУ при участии министра обороны, главнокомандующего ВСУ и руководства военной академии предотвратила очередную попытку российских сил получить доступ к новейшим украинским разработкам в сфере беспилотных технологий.

Сотрудник СБУ и задержанный злоумышленник. Фото: СБУ

"По результатам упреждающих действий задержан чрезвычайно важный для РФ агент российской военной разведки (более известной как ГРУ), который шпионил для врага в одной из ведущих академий Минобороны Украины", — говорится в сообщении.

Расследование установило, что «кротом» российской спецслужбы оказался доцент научного центра. По заказу вражеского ГРУ агент копировал и пересылал куратору из РФ документацию о новейших ударных дронах Сил обороны.

Кроме того, чиновник безосновательно давал отрицательные заключения относительно разработок украинских производителей вооружения, которые находились на этапе экспертной оценки их тактико-технических характеристик. Для этого фигурант готовил "негативные" заключения по тестовым проектам беспилотных и роботизированных систем, которые якобы не пригодны для использования в боевых условиях.

Благодаря упреждающим действиям СБУ удалось использовать агента для введения противника в заблуждение и одновременно не допустить передачи российской стороне секретных наработок украинского оборонного сектора.

"На заключительном этапе спецоперации сотрудники СБУ задержали агента «на горячем» в его рабочем кабинете, когда он пытался отправить куратору из РФ новые документы. Установлено, что доцент был завербован российскими спецслужбами через его знакомого из РФ. В обмен на выполнение агентурных заданий фигурант рассчитывал на "должность" в оккупационной администрации РФ", — говорится в сообщении.

Правоохранители и задержанный российский агент. Фото: СБУ

Во время обыска у него обнаружили два мобильных телефона и компьютерную технику, которые злоумышленник использовал для конспиративной связи с ГРУ РФ.

Наказание российскому агенту

Следователи СБУ объявили злоумышленнику подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В настоящее время российский агент находится под стражей без права освобождения под залог. Фигуранту грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как писали Новини.LIVE, в Херсоне СБУ задержала агента ФСБ, который помогал российским оккупантам корректировать удары по позициям Сил обороны Украины. Фигурантом оказался уроженец Южного Кавказа.

Ранее СБУ разоблачила и задержала восьмерых агентов РФ, которые по заданию врага регистрировали спутниковые терминалы Starlink для нужд вооруженных формирований государства-агрессора.