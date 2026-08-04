СБУ готовит новые операции против РФ: Зеленский одобрил меры

Владимир Зеленский и Александр Поклад. Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новых операциях Службы безопасности Украины по противодействию российской агрессии. Также глава государства согласовал дальнейшие шаги по очистке структуры СБУ.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, передает Новини.LIVE.

Глава государства заслушал доклад руководства СБУ о работе службы в августе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заслушал доклад об операциях Службы безопасности Украины, направленных на противодействие российской агрессии.

По словам главы государства, СБУ демонстрирует положительные результаты в своей работе, а во время встречи он согласовал проведение новых операций.

Зеленский сообщил, что начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Александр Поклад доложил об основных приоритетах работы службы на август.

Отдельно президент отметил, что согласовал с руководителем СБУ дальнейшие шаги по очистке внутренней структуры от сотрудников, действующих не в интересах Украины.

"Спасибо всем в СБУ, кто действительно защищает наше государство и людей", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства также поблагодарил сотрудников службы, выполняющих задачи по защите Украины в условиях полномасштабной войны.

Пост Владимира Зеленского. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский провел масштабное обновление руководящего состава Службы безопасности Украины. Указами глава государства уволил руководителей областных управлений СБУ в девяти регионах и назначил на их должности новых руководителей. Также кадровые изменения коснулись одного из департаментов центрального аппарата службы.

Новини.LIVE писали, что Служба безопасности Украины совместно с подразделениями Сил обороны провела ряд успешных атак по важным объектам России. Поражения зафиксированы на предприятиях логистики, нефтеперерабатывающей отрасли и военно-промышленного комплекса во временно оккупированном Крыму, на Кубани и в Волгоградской области.