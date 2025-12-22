Санкции против РФ — ограничения забирают у Путина деньги

Санкции ЕС забирают у Путина сотни миллиардов, — Зеленский
Санкционные пакеты Европы забирают у российского диктатора Владимира Путина сотни миллиардов долларов. Эти деньги он хотел бы потратить на войну в Украине.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня работников дипломатической службы, передает корреспондент Новини.LIVE.
Ключевые заявления Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на праздновании Дня работников дипломатической службы. Его ключевые заявления:
- контроль над городом Купянск полностью находится в руках украинских сил;
- консульства и посольства Украины предоставляют необходимые услуги, объем работы и сеть представительств будут увеличены;
- впервые в истории поддержка Украины является глобальной;
- государства, которые на стороне России, поддерживают ее исключительно ради денег или сохранения своей антидемократической власти;
- Европа смогла разоружить российский "Газпром", Путин больше не может шантажировать ее зимним холодом;
- санкционные пакеты Европы забирают у Путина сотни миллиардов долларов, которые он потратил бы на войну против Украины;
- Украина серьезно продвинулась на пути к членству в ЕС;
- Украина предотвратила финансовую катастрофу, получив 90 млрд евро поддержки на следующие два года;
- США продолжают поставки оружия и помощь разведкой для Украины;
- Украина увеличила количество ПВО;
- внутренняя задача и внешнеполитический приоритет — дроны, ракеты, РЭБ, роботизированные комплексы для наших воинов на достаточном уровне;
- впервые в истории Украина имеет поддержку внешнеполитических инициатив не время от времени, а на постоянной основе;
- Украина не сдала России ни одной международной площадки ни в одном из критических вопросов.
Напомним, президент также предупредил, что Россия готовит массированный удар по Украине в ближайшее время. Наша страна работает над усилением ПВО.
Кроме того, Зеленский отреагировал на слухи об увольнении Сибиги. Он отметил его достижения.
