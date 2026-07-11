Санду официально выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Молдовы

Майя Санду и Василе Тофан. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Президент Молдовы Майя Санду официально выдвинула кандидатуру на пост премьер-министра страны. Речь идет о бизнесмене Василе Тофане. У него есть 15 дней, чтобы заручиться поддержкой парламента, подготовить программу действий правительства и определить его состав.

Об этом сообщает TV8, передает Новини.LIVE.

Кандидат на пост премьера Молдовы

"Для меня большая честь быть здесь. Я не считаю это достижением, это большая ответственность, я переполнен этой ответственностью. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы оправдать ожидания молдаван. Я с нетерпением жду возможности как можно скорее приступить к работе, чтобы улучшить жизнь молдаван", — отметил Тофан.

Он назвал три основных направления, на которых сосредоточится в начале своего срока:

восстановление, завоевание и укрепление доверия;

перезапуск экономики;

политика, управление и бизнес.

"Мы не сможем улучшить жизнь людей, если не перезапустим экономику, и это будет сделано на местах. С первых дней я сосредоточусь на повышении оптимизма предпринимателей, мы должны вернуть оптимизм, чтобы мир увидел блеск в их глазах", — подчеркнул Тофан.

По его словам, он командный игрок и пришел, чтобы вместе создать сильные команды.

"Все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы как можно быстрее привести Молдову в ЕС", — говорит Тофан.

Отметим, что 3 июля премьер Александру Мунтяну заявил об отставке. Вероятно, это решение связано с рядом коррупционных скандалов, разразившихся в Молдове.

В частности, глава авиационного агентства MOLDATSA, назначенный действующей властью, пользовался поддельными документами об образовании и лицензией пилота.

Кроме того, накануне правоохранители задержали чиновника Министерства сельского хозяйства по подозрению в коррупции.

Как писали Новини.LIVE, в июне все страны ЕС согласовали открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины и Молдовы. Начальный этап посвящен вопросам свободы слова и основных прав человека.

А украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что начало первого переговорного кластера по вступлению Украины и Молдовы в ЕС стало важным этапом на пути к евроинтеграции.