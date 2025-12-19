Vlad Darwin представил новую песню Чай горячий

Самая теплая премьера зимы — Vlad Darwin презентовал новую песню
Артист Vlad Darwin презентовал новую песню "Чай горячий", который открывает неожиданную грань. Речь идет о свежем саунде, необычном содержании и даже рэп-фрагменте.
Об этом сообщает Master Managemeny 360.
Песня "Чай горячий"
Это композиция в поддержку Украины, созданная в один из самых сложных для страны моментов. Используя образ горячего чая, Влад передает крепкий дух, заботу и внутреннюю устойчивость, которые украинцы сохраняют даже в темноте и холоде.
"Это гимн несокрушимости. Это способ не убежать от реальности, а найти точку опоры в себе и поделиться заботой и теплом с тем, кто рядом — и уже не так важно, это близкий человек на кухне, или незнакомец в укрытии", — говорит о релизе автор песни Vlad Darwin.
Вместе с синглом артист представляет трогательное музыкальное видео. По сюжету он идет по зимнему городу на импровизированное уличное выступление, держа в руках волшебный термос, в котором никогда не заканчивается чай. Его путешествие — это серия встреч с незнакомцами, которым он дарит моменты тепла и надежды.
Через обыденные ситуации клип "Чай горячий" передает основную мысль: сколько бы сердечного тепла ты не отдавал — твое сердце всегда остается наполненным.
Режиссером стал известный украинский клипмейкер Антон Пожидаев. В съемках приняли участие люди разных возрастов и профессий. Зрители смогут узнать:
- олимпийского чемпиона по метанию
- молота Михаила Кохана;
- легенду киевского трамвайного депо Валентину Павлову;
- юного артиста Дмитрия Карабета;
- предпринимателя Андрея Здесенко;
- радиопродюсера Валентина Корниенко и других.
Особый вес видео придала сцена с сотрудниками ГСЧС, каждый из которых спасал не одну жизнь. Также в роли героя одной из сцен появился корги Loyd — официальный амбассадор города Киева.
Съемки проходили на Подоле в Киеве во время почти полного блэкаута, когда большинство улиц оставалось без освещения.
Команде удалось найти несколько островков света для съемок. В создании клипа участвовали более 50 человек, и на площадке их согревал горячий чай GRAFF.
Монтаж и постпродакшн команда POZHIDAEV PRODUCTION выполнила в чрезвычайно сжатые сроки — всего за 5 дней.
"Чай горячий" — это история о каждом из нас. О мотивации двигаться дальше. О человеческом тепле, которым можно делиться безлимитно. И если когда-то вам станет грустно, просто сделайте один глоток горячего чая и скажите сами себе: "Все к лучшему!" — добавил артист.
Напомним, Макс Барских презентовал новый сингл "Не складывается". Композиция уже успела вызвать активные обсуждения.
А на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года выступит американская певица Мэрайя Кэри.
Читайте Новини.LIVE!