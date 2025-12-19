Видео
Самая теплая премьера зимы — Vlad Darwin презентовал новую песню

Дата публикации 19 декабря 2025 11:49
Vlad Darwin представил новую песню Чай горячий
Влад Дарвин. Фото: Master Managemeny 360

Артист Vlad Darwin презентовал новую песню "Чай горячий", который открывает неожиданную грань. Речь идет о свежем саунде, необычном содержании и даже рэп-фрагменте.

Об этом сообщает Master Managemeny 360.

Песня "Чай горячий"

Это композиция в поддержку Украины, созданная в один из самых сложных для страны моментов. Используя образ горячего чая, Влад передает крепкий дух, заботу и внутреннюю устойчивость, которые украинцы сохраняют даже в темноте и холоде.

Vlad Darwin
Vlad Darwin. Фото: Master Managemeny 360

"Это гимн несокрушимости. Это способ не убежать от реальности, а найти точку опоры в себе и поделиться заботой и теплом с тем, кто рядом — и уже не так важно, это близкий человек на кухне, или незнакомец в укрытии", — говорит о релизе автор песни Vlad Darwin.

Влад Дарвін
Артист Влад Дарвин. Фото: Master Managemeny 360

Вместе с синглом артист представляет трогательное музыкальное видео. По сюжету он идет по зимнему городу на импровизированное уличное выступление, держа в руках волшебный термос, в котором никогда не заканчивается чай. Его путешествие — это серия встреч с незнакомцами, которым он дарит моменты тепла и надежды.

Через обыденные ситуации клип "Чай горячий" передает основную мысль: сколько бы сердечного тепла ты не отдавал — твое сердце всегда остается наполненным.

Співак Влад Дарвін
Съемки клипа. Фото: Master Managemeny 360

Режиссером стал известный украинский клипмейкер Антон Пожидаев. В съемках приняли участие люди разных возрастов и профессий. Зрители смогут узнать:

  • олимпийского чемпиона по метанию
  • молота Михаила Кохана;
  • легенду киевского трамвайного депо Валентину Павлову;
  • юного артиста Дмитрия Карабета;
  • предпринимателя Андрея Здесенко;
  • радиопродюсера Валентина Корниенко и других.

Особый вес видео придала сцена с сотрудниками ГСЧС, каждый из которых спасал не одну жизнь. Также в роли героя одной из сцен появился корги Loyd — официальный амбассадор города Киева.

Рятувальники
Сотрудники ГСЧС. Фото: Master Managemeny 360

Съемки проходили на Подоле в Киеве во время почти полного блэкаута, когда большинство улиц оставалось без освещения.

Команде удалось найти несколько островков света для съемок. В создании клипа участвовали более 50 человек, и на площадке их согревал горячий чай GRAFF.

Український співар Влад Дарвін
Влад Дарвин с командой. Фото: Master Managemeny 360

Монтаж и постпродакшн команда POZHIDAEV PRODUCTION выполнила в чрезвычайно сжатые сроки — всего за 5 дней.

"Чай горячий" — это история о каждом из нас. О мотивации двигаться дальше. О человеческом тепле, которым можно делиться безлимитно. И если когда-то вам станет грустно, просто сделайте один глоток горячего чая и скажите сами себе: "Все к лучшему!" — добавил артист.

Напомним, Макс Барских презентовал новый сингл "Не складывается". Композиция уже успела вызвать активные обсуждения.

А на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года выступит американская певица Мэрайя Кэри.

