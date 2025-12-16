Макс Барских представил трек Не складається

Новый хит Макса Барских "Не складається" удивил фанов
Макс Барских без громких анонсов и предупреждений выпустил новый сингл "Не складається" за день до масштабного сольного концерта во Дворце спорта в Киеве. Неожиданная премьера стала сюрпризом даже для самых преданных поклонников артиста.
Новая работа звучит нетипично для Барских и уже успела вызвать активные обсуждения. Танго-ритмы, многоголосие и яркие духовые инструменты заставили слушателей по-новому посмотреть на творчество певца. Именно эта стилистическая трансформация стала одной из главных тем для музыкальных обозревателей и журналистов.
Осенне-зимний период музыкальных релизов слушатели уже окрестили настоящим марафоном хитов от Макса Барских.
Кстати впервые вживую "Не складається" прозвучал со сцены Дворца спорта в Киеве во время большого сольного концерта артиста, который состоялся несколько дней назад.
Также Макс Барских поделился секретными кадрами, как снимали клипы на новый альбом "Місто дощів".
