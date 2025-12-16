Макс Барских представил трек Не складається

Певец Макс Барских. Фото: кадр из видео

Макс Барских без громких анонсов и предупреждений выпустил новый сингл "Не складається" за день до масштабного сольного концерта во Дворце спорта в Киеве. Неожиданная премьера стала сюрпризом даже для самых преданных поклонников артиста.

Новая работа звучит нетипично для Барских и уже успела вызвать активные обсуждения. Танго-ритмы, многоголосие и яркие духовые инструменты заставили слушателей по-новому посмотреть на творчество певца. Именно эта стилистическая трансформация стала одной из главных тем для музыкальных обозревателей и журналистов.

Осенне-зимний период музыкальных релизов слушатели уже окрестили настоящим марафоном хитов от Макса Барских.

Кстати впервые вживую "Не складається" прозвучал со сцены Дворца спорта в Киеве во время большого сольного концерта артиста, который состоялся несколько дней назад. Читайте, какой курьез случился на концерте у Макса Барских.

Также Макс Барских поделился секретными кадрами, как снимали клипы на новый альбом "Місто дощів".