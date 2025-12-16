Макс Барських представив трек Не складається

Новий хіт Макса Барських "Не складається" здивував фанів
Макс Барських без гучних анонсів і попереджень випустив новий сингл "Не складається" за день до масштабного сольного концерту в Палаці спорту в Києві. Неочікувана прем'єра стала сюрпризом навіть для найвідданіших прихильників артиста.
Нова робота звучить нетипово для Барських і вже встигла викликати активні обговорення. Танго-ритми, багатоголосся та яскраві духові інструменти змусили слухачів по-новому подивитися на творчість співака. Саме ця стилістична трансформація стала однією з головних тем для музичних оглядачів і журналістів.
Осінньо-зимовий період музичних релізів слухачі вже охрестили справжнім марафоном хітів від Макса Барських.
До речі уперше наживо "Не складається" прозвучав зі сцени Палацу спорту в Києві під час великого сольного концерту артиста, який відбувся кілька днів тому. Читайте, який курйоз трапився на концерті у Макса Барських.
Також Макс Барських поділився секретними кадрами, як знімали кліпи на новий альбом "Місто дощів".
