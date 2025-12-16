Відео
Головна Новини дня Новий хіт Макса Барських "Не складається" здивував фанів

Новий хіт Макса Барських "Не складається" здивував фанів

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 14:35
Макс Барських представив трек Не складається
Співак Макс Барських. Фото: кадр з відео

Макс Барських без гучних анонсів і попереджень випустив новий сингл "Не складається" за день до масштабного сольного концерту в Палаці спорту в Києві. Неочікувана прем'єра стала сюрпризом навіть для найвідданіших прихильників артиста.

Нова робота звучить нетипово для Барських і вже встигла викликати активні обговорення. Танго-ритми, багатоголосся та яскраві духові інструменти змусили слухачів по-новому подивитися на творчість співака. Саме ця стилістична трансформація стала однією з головних тем для музичних оглядачів і журналістів.

Читайте також:

Осінньо-зимовий період музичних релізів слухачі вже охрестили справжнім марафоном хітів від Макса Барських.

До речі уперше наживо "Не складається" прозвучав зі сцени Палацу спорту в Києві під час великого сольного концерту артиста, який відбувся кілька днів тому. Читайте, який курйоз трапився на концерті у Макса Барських.

Також Макс Барських поділився секретними кадрами, як знімали кліпи на новий альбом "Місто дощів".

кліпи Макс Барських шоу-бізнес співак пісня
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
