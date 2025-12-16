Концерт Макса Барських в Києві 13 грудня — чим запам'яталося шоу

Макс Барських. Фото: менеджмент артисти

У Палаці спорту 13 грудня в Києві відбулося традиційне передріздвяне шоу Макса Барських, яке вже багато років поспіль наприкінці грудня збирає близько десяти тисяч глядачів. Цей концерт став завершальним у класичному форматі, з яким артист виступав протягом семи років. Генеральним партнером події виступила торгова марка "Ічня".

Саме цей виступ викликав активне обговорення у соцмережах, зокрема в Threads. Причин одразу кілька — раптовий блекаут у залі, прем’єри нових композицій, а також соціальні меседжі й благодійні ініціативи, озвучені зі сцени. Концертна програма складалася з чотирьох частин і відкривалася піснями з нового україномовного альбому "Місто дощів".

Реклама

Читайте також:

Алан Бадоєв. Фото: менеджмент артиста

Концерт Макса Барських. Фото: менеджмент артиста

Перший акт шоу був побудований як цілісний візуальний наратив із п’яти кліпів, знятих серед відкритого поля.

Глядачі. Фото: менеджмент артиста

Після завершення першого музичного блоку концерт несподівано перервався — у залі зникло електропостачання, а головний екран над сценою перестав працювати. Палац спорту занурився в темряву, що стало ще одним символічним нагадуванням про умови, в яких нині живе країна.

Глядачі тримають плакати. Фото: менеджмент артиста

Макс Барських відреагував на ситуацію з притаманною йому самоіронією. Зі сцени він пожартував: "Мені потрібно було поїхати додому поставити прання, поки є світло. Вибачте, що це зайняло трохи часу. Був час поїсти чи ні? Хочу, щоб у вас був гарний настрій". Така реакція миттєво зняла напругу в залі. Разом із креативним продюсером шоу Аланом Бадоєвим артист неодноразово перепросив у публіки за технічну паузу.

Макс Барських на сцені. Фото: менеджмент артиста

За відгуками глядачів, саме цей епізод став одним із найбільш зворушливих моментів вечора й лише посилив відчуття спільності між артистом і залом. У соцмережах прихильники писали про людяність Барських, його відкритість і здатність залишатися щирим навіть у непередбачуваних обставинах. Режисер Герман Ненов у своїх сторіз зазначив, що в Україні багато сильних вокалістів і яскравих артистів, але справжніх суперзірок одиниці, і Макс, на його думку, є одним із небагатьох, хто може претендувати на цей статус.

Важливим емоційним акцентом концерту стала заява Барських про плани на наступний рік. Артист повідомив, що має намір зосередитися на допомозі дітям, наголосивши, що саме вони є майбутнім країни. Також під час шоу глядачі змогли долучитися до благодійної ініціативи разом із Usyk Foundation та взяти участь у розіграші унікального лота — боксерських рукавичок. Загалом вдалося зібрати 292 тисячі гривень.

Макс Барських співає. Фото: менеджмент артиста

Після концерту Макс Барських поділився емоціями у соцмережах, подякувавши публіці за підтримку. Він підкреслив, що цей вечір став його останнім виступом у класичному форматі, назвавши можливість співати разом із глядачами головною нагородою для артиста. За словами співака, попри технічну паузу, єднання з залом стало лише сильнішим, а сам Палац спорту назавжди залишиться для нього символом спільної сили й витривалості.

Анна Трінчер. Фото: менеджмент артиста

Серед гостей вечора були помічені журналістка Раміна Есхакзай, Аня Трінчер, Герман Ненов, Маша Кондратенко, KHAYAT, гурт MOLODI, Олексій Гончаренко, Юрій Ткач, Женя Фешак, Таня Li та інші.

KHAYAT на концерті. Фото: менеджмент артиста

Обговорення концерту в Threads і соцмережах тривають і досі — від серйозних роздумів про підтримку й очікування до іронічних коментарів і теплих емоційних відгуків.

Нагадаємо, нещодавно Макс Барських поділився залаштунками зйомок кліпів до альбому "Місто дощів".