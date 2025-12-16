Концерт Макса Барских в Киеве 13 декабря - чем запомнилось шоу

Макс Барских. Фото: менеджмент артисты

Во Дворце спорта 13 декабря в Киеве состоялось традиционное предрождественское шоу Макса Барских, которое уже много лет подряд в конце декабря собирает около десяти тысяч зрителей. Этот концерт стал завершающим в классическом формате, с которым артист выступал на протяжении семи лет. Генеральным партнером события выступила торговая марка "Ичня".

Именно это выступление вызвало активное обсуждение в соцсетях, в частности в Threads. Причин сразу несколько — внезапный блэкаут в зале, премьеры новых композиций, а также социальные месседжи и благотворительные инициативы, озвученные со сцены. Концертная программа состояла из четырех частей и открывалась песнями из нового украиноязычного альбома "Місто дощів".





Первый акт шоу был построен как целостный визуальный нарратив из пяти клипов, снятых среди открытого поля.



После завершения первого музыкального блока концерт неожиданно прервался - в зале пропало электроснабжение, а главный экран над сценой перестал работать. Дворец спорта погрузился во тьму, что стало еще одним символическим напоминанием об условиях, в которых сейчас живет страна.



Макс Барских отреагировал на ситуацию с присущей ему самоиронией. Со сцены он пошутил: "Мне нужно было поехать домой поставить стирку, пока есть свет. Извините, что это заняло немного времени. Было время поесть или нет? Хочу, чтобы у вас было хорошее настроение". Такая реакция мгновенно сняла напряжение в зале. Вместе с креативным продюсером шоу Аланом Бадоевым артист неоднократно извинился у публики за техническую паузу.



По отзывам зрителей, именно этот эпизод стал одним из самых трогательных моментов вечера и лишь усилил ощущение общности между артистом и залом. В соцсетях поклонники писали о человечности Барских, его открытости и способности оставаться искренним даже в непредсказуемых обстоятельствах. Режиссер Герман Ненов в своих сториз отметил, что в Украине много сильных вокалистов и ярких артистов, но настоящих суперзвезд единицы, и Макс, по его мнению, является одним из немногих, кто может претендовать на этот статус.

Важным эмоциональным акцентом концерта стало заявление Барских о планах на следующий год. Артист сообщил, что намерен сосредоточиться на помощи детям, подчеркнув, что именно они являются будущим страны. Также во время шоу зрители смогли присоединиться к благотворительной инициативе вместе с Usyk Foundation и принять участие в розыгрыше уникального лота — боксерских перчаток. Всего удалось собрать 292 тысячи гривен.



После концерта Макс Барских поделился эмоциями в соцсетях, поблагодарив публику за поддержку. Он подчеркнул, что этот вечер стал его последним выступлением в классическом формате, назвав возможность петь вместе со зрителями главной наградой для артиста. По словам певца, несмотря на техническую паузу, единение с залом стало только сильнее, а сам Дворец спорта навсегда останется для него символом общей силы и выносливости.



Среди гостей вечера были замечены журналистка Рамина Эсхакзай, Аня Тринчер, Герман Ненов, Маша Кондратенко, KHAYAT, группа MOLODI, Алексей Гончаренко, Юрий Ткач, Женя Фешак, Таня Li и другие.



Обсуждения концерта в Threads и соцсетях продолжаются до сих пор — от серьезных размышлений о поддержке и ожиданиях до ироничных комментариев и теплых эмоциональных отзывов.

