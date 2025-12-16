Видео
Главная Новости дня Блэкаут не остановил шоу — как концерт Барских стал событием года

Блэкаут не остановил шоу — как концерт Барских стал событием года

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 10:59
Концерт Макса Барских в Киеве 13 декабря - чем запомнилось шоу
Макс Барских. Фото: менеджмент артисты

Во Дворце спорта 13 декабря в Киеве состоялось традиционное предрождественское шоу Макса Барских, которое уже много лет подряд в конце декабря собирает около десяти тысяч зрителей. Этот концерт стал завершающим в классическом формате, с которым артист выступал на протяжении семи лет. Генеральным партнером события выступила торговая марка "Ичня".

Именно это выступление вызвало активное обсуждение в соцсетях, в частности в Threads. Причин сразу несколько — внезапный блэкаут в зале, премьеры новых композиций, а также социальные месседжи и благотворительные инициативы, озвученные со сцены. Концертная программа состояла из четырех частей и открывалась песнями из нового украиноязычного альбома "Місто дощів".

Читайте также:
Алан Бадоєв
Алан Бадоев. Фото: менеджмент артиста
Макс Барських Місто дощів
Концерт Макса Барских. Фото: менеджмент артиста

Первый акт шоу был построен как целостный визуальный нарратив из пяти клипов, снятых среди открытого поля.

Макс Барських концерт
Зрители. Фото: менеджмент артиста

После завершения первого музыкального блока концерт неожиданно прервался - в зале пропало электроснабжение, а главный экран над сценой перестал работать. Дворец спорта погрузился во тьму, что стало еще одним символическим напоминанием об условиях, в которых сейчас живет страна.

Концерт Макса Барських
Зрители держат плакаты. Фото: менеджмент артиста

Макс Барских отреагировал на ситуацию с присущей ему самоиронией. Со сцены он пошутил: "Мне нужно было поехать домой поставить стирку, пока есть свет. Извините, что это заняло немного времени. Было время поесть или нет? Хочу, чтобы у вас было хорошее настроение". Такая реакция мгновенно сняла напряжение в зале. Вместе с креативным продюсером шоу Аланом Бадоевым артист неоднократно извинился у публики за техническую паузу.

Макс Барських
Макс Барских на сцене. Фото: менеджмент артиста

По отзывам зрителей, именно этот эпизод стал одним из самых трогательных моментов вечера и лишь усилил ощущение общности между артистом и залом. В соцсетях поклонники писали о человечности Барских, его открытости и способности оставаться искренним даже в непредсказуемых обстоятельствах. Режиссер Герман Ненов в своих сториз отметил, что в Украине много сильных вокалистов и ярких артистов, но настоящих суперзвезд единицы, и Макс, по его мнению, является одним из немногих, кто может претендовать на этот статус.

Важным эмоциональным акцентом концерта стало заявление Барских о планах на следующий год. Артист сообщил, что намерен сосредоточиться на помощи детям, подчеркнув, что именно они являются будущим страны. Также во время шоу зрители смогли присоединиться к благотворительной инициативе вместе с Usyk Foundation и принять участие в розыгрыше уникального лота — боксерских перчаток. Всего удалось собрать 292 тысячи гривен.

Макс Барських Київ
Макс Барских поет. Фото: менеджмент артиста

После концерта Макс Барских поделился эмоциями в соцсетях, поблагодарив публику за поддержку. Он подчеркнул, что этот вечер стал его последним выступлением в классическом формате, назвав возможность петь вместе со зрителями главной наградой для артиста. По словам певца, несмотря на техническую паузу, единение с залом стало только сильнее, а сам Дворец спорта навсегда останется для него символом общей силы и выносливости.

Трінчер
Анна Тринчер. Фото: менеджмент артиста

Среди гостей вечера были замечены журналистка Рамина Эсхакзай, Аня Тринчер, Герман Ненов, Маша Кондратенко, KHAYAT, группа MOLODI, Алексей Гончаренко, Юрий Ткач, Женя Фешак, Таня Li и другие.

Хаят
KHAYAT на концерте. Фото: менеджмент артиста

Обсуждения концерта в Threads и соцсетях продолжаются до сих пор — от серьезных размышлений о поддержке и ожиданиях до ироничных комментариев и теплых эмоциональных отзывов.

Напомним, недавно Макс Барских поделился закулисьем съемок клипов к альбому "Город дождей".

Киев концерт Макс Барских шоу-бизнес певец
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
