Найтепліша премʼєра зими — Vlad Darwin презентував нову пісню
Артист Vlad Darwin презентував нову пісню "Чай гарячий", який відкриває несподівану грань. Йдеться про свіжий саунд, незвичний зміст і навіть реп-фрагмент.
Про це повідомляє Master Managemeny 360.
Пісня "Чай гарячий"
Це композиція на підтримку України, створена в один із найскладніших для країни моментів. Використовуючи образ гарячого чаю, Влад передає міцний дух, турботу та внутрішню стійкість, які українці зберігають навіть у темряві та холоді.
"Це гімн незламності. Це спосіб не втекти від реальності, а знайти точку опори в собі і поділитися турботою та теплом з тим, хто поруч — і вже не так важливо, це близька людина на кухні, чи незнайомець в укритті", — каже про реліз автор пісні Vlad Darwin.
Разом із синглом артист презентує зворушливе музичне відео. За сюжетом він йде зимовим містом на імпровізований вуличний виступ, тримаючи у руках магічний термос, в якому ніколи не закінчується чай. Його мандрівка — це серія зустрічей із незнайомцями, яким він дарує моменти тепла та надії.
Через буденні ситуації кліп "Чай гарячий" передає основну думку: скільки б сердечного тепла ти не віддавав — твоє серце завжди залишається наповненим.
Режисером став відомий український кліпмейкер Антон Пожидаєв. У зйомках взяли участь люди різного віку та професій. Глядачі зможуть впізнати:
- олімпійського чемпіона з метання
- молота Михайла Кохана;
- легенду київського трамвайного депо Валентину Павлову;
- юного артиста Дмитра Карабета;
- підприємця Андрія Здесенка;
- радіопродюсера Валентина Корнієнка та інших.
Особливої ваги відео надала сцена зі співробітниками ДСНС, кожен із яких рятував не одне життя. Також у ролі героя однієї зі сцен з’явився коргі Loyd — офіційний амбасадор міста Києва.
Зйомки відбувалися на Подолі в Києві під час майже повного блекауту, коли більшість вулиць залишалася без освітлення.
Команді вдалося знайти кілька острівців світла для зйомок. У створенні кліпу брали участь понад 50 осіб, і на майданчику їх зігрівав гарячий чай GRAFF.
Монтаж та постпродакшн команда POZHIDAEV PRODUCTION виконала у надзвичайно стислі терміни — всього за 5 днів.
"Чай гарячий" — це історія про кожного з нас. Про мотивацію рухатися далі. Про людське тепло, яким можна ділитися безлімітно. І якщо колись вам стане сумно, просто зробіть один ковток гарячого чаю і скажіть самі собі: "Все на краще!" — додав артист.
Нагадаємо, Макс Барський презентував новий сингл "Не складається". Композиція вже встигла викликати активні обговорення.
А на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року виступить американська співачка Мерая Кері.
Читайте Новини.LIVE!