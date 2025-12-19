Відео
Популярні запити

Головна Новини дня Найтепліша премʼєра зими — Vlad Darwin презентував нову пісню

Найтепліша премʼєра зими — Vlad Darwin презентував нову пісню

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 11:49
Vlad Darwin презентував нову пісню Чай гарячий
Vlad Darwin. Фото: Master Managemeny 360

Артист Vlad Darwin презентував нову пісню "Чай гарячий", який відкриває несподівану грань. Йдеться про свіжий саунд, незвичний зміст і навіть реп-фрагмент.

Про це повідомляє Master Managemeny 360.

Читайте також:

Пісня "Чай гарячий"

Це композиція на підтримку України, створена в один із найскладніших для країни моментів. Використовуючи образ гарячого чаю, Влад передає міцний дух, турботу та внутрішню стійкість, які українці зберігають навіть у темряві та холоді.

Vlad Darwin
Vlad Darwin. Фото: Master Managemeny 360

"Це гімн незламності. Це спосіб не втекти від реальності, а знайти точку опори в собі і поділитися турботою та теплом з тим, хто поруч — і вже не так важливо, це близька людина на кухні, чи незнайомець в укритті", — каже про реліз автор пісні Vlad Darwin.

Влад Дарвін
Артист Влад Дарвін. Фото: Master Managemeny 360

Разом із синглом артист презентує зворушливе музичне відео. За сюжетом він йде зимовим містом на імпровізований вуличний виступ, тримаючи у руках магічний термос, в якому ніколи не закінчується чай. Його мандрівка — це серія зустрічей із незнайомцями, яким він дарує моменти тепла та надії.

Через буденні ситуації кліп "Чай гарячий" передає основну думку: скільки б сердечного тепла ти не віддавав — твоє серце завжди залишається наповненим.

Співак Влад Дарвін
Зйомки кліпу. Фото: Master Managemeny 360

Режисером став відомий український кліпмейкер Антон Пожидаєв. У зйомках взяли участь люди різного віку та професій. Глядачі зможуть впізнати:

  • олімпійського чемпіона з метання
  • молота Михайла Кохана;
  • легенду київського трамвайного депо Валентину Павлову;
  • юного артиста Дмитра Карабета;
  • підприємця Андрія Здесенка;
  • радіопродюсера Валентина Корнієнка та інших.

Особливої ваги відео надала сцена зі співробітниками ДСНС, кожен із яких рятував не одне життя. Також у ролі героя однієї зі сцен з’явився коргі Loyd — офіційний амбасадор міста Києва.

Рятувальники
Співробітники ДСНС. Фото: Master Managemeny 360

Зйомки відбувалися на Подолі в Києві під час майже повного блекауту, коли більшість вулиць залишалася без освітлення.

Команді вдалося знайти кілька острівців світла для зйомок. У створенні кліпу брали участь понад 50 осіб, і на майданчику їх зігрівав гарячий чай GRAFF.

Український співар Влад Дарвін
Влад Дарвін з командою. Фото: Master Managemeny 360

Монтаж та постпродакшн команда POZHIDAEV PRODUCTION виконала у надзвичайно стислі терміни — всього за 5 днів.

"Чай гарячий" — це історія про кожного з нас. Про мотивацію рухатися далі. Про людське тепло, яким можна ділитися безлімітно. І якщо колись вам стане сумно, просто зробіть один ковток гарячого чаю і скажіть самі собі: "Все на краще!" — додав артист.

Нагадаємо, Макс Барський презентував новий сингл "Не складається". Композиція вже встигла викликати активні обговорення.

А на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року виступить американська співачка Мерая Кері.

українці Україна артисти співак музика
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
