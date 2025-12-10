Какова ситуация в энергосистеме — почему есть сложности с обновлением

Заместитель министра энергетики Николай Колесник. Фото: Минэнерго

При модернизации энергосистемы Украины сталкивается с определенными сложностями. Прежде всего причина в том, что большинство энергетических объектов расположены "на болотах".

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник во время мероприятия Energy Security Dialogue, организованного DiXi Group, передает корреспондент Новини.LIVE.

Какова ситуация в энергосистеме Украины

Колесник пояснил, что значительная часть объектов электроэнергетики и нефтегазового комплекса была спроектирована еще в советские времена и размещена на землях, которые непригодны для сельского хозяйства. Из-за этого есть проблемы в модернизации энергосистемы.

"Если мы говорим о какой-то концептуальной реконструкции, мы сталкиваемся с тем, что есть проблематика грунтовых вод и устойчивости значительных конструкций чрезвычайно высокого уровня безопасности. И тогда мы должны выйти на другую концепцию модернизации энергосистемы", — отметил заместитель министра энергетики.

