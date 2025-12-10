Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Почему есть сложности с обновлением энергосистемы — Минэнерго

Почему есть сложности с обновлением энергосистемы — Минэнерго

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 20:46
Какова ситуация в энергосистеме — почему есть сложности с обновлением
Заместитель министра энергетики Николай Колесник. Фото: Минэнерго

При модернизации энергосистемы Украины сталкивается с определенными сложностями. Прежде всего причина в том, что большинство энергетических объектов расположены "на болотах".

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник во время мероприятия Energy Security Dialogue, организованного DiXi Group, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Какова ситуация в энергосистеме Украины

Колесник пояснил, что значительная часть объектов электроэнергетики и нефтегазового комплекса была спроектирована еще в советские времена и размещена на землях, которые непригодны для сельского хозяйства. Из-за этого есть проблемы в модернизации энергосистемы.

"Если мы говорим о какой-то концептуальной реконструкции, мы сталкиваемся с тем, что есть проблематика грунтовых вод и устойчивости значительных конструкций чрезвычайно высокого уровня безопасности. И тогда мы должны выйти на другую концепцию модернизации энергосистемы", — отметил заместитель министра энергетики.

Напомним, ранее Юлия Свириденко сообщила, что правительство сократит списки предприятий, где не выключают свет. Известно, электроснабжение каких объектов останется бесперебойным.

Кроме того, Кабмин работает над тем, чтобы света у украинцев стало больше. Для этого он готовит ряд решений.

ремонт Минэнерго электроэнергия энергосистема свет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации