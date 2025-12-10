Яка ситуація в енергосистемі — чому є складнощі з оновленням

Заступник міністра енергетики Микола Колісник. Фото: Міненерго

Під час модернізації енергосистеми України стикається з певними складнощами. Перш за все причина в тому, що більшість енергетичних об'єктів розташовані "на болотах".

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник під час заходу Energy Security Dialogue, організованого DiXi Group, передає кореспондент Новини.LIVE.

Яка ситуація в енергосистемі України

Колісник пояснив, що значна частина об'єктів електроенергетики й нафтогазового комплексу була спроєктована ще в радянські часи та розміщена на землях, які непридатні для сільського господарства. Через це є проблеми в модернізації енергосистеми.

"Якщо ми кажемо про якусь концептуальну реконструкцію, ми стикаємось з тим, що є проблематика ґрунтових вод і стійкості значних конструкцій надзвичайно високого рівня безпеки. І тоді ми маємо вийти на іншу концепцію модернізації енергосистеми", — зазначив заступник міністра енергетики.

Крім того, Кабмін працює над тим, аби світла в українців стало більше. Для цього він готує низку рішень.