Головна Новини дня Чому є складнощі з оновленням енергосистеми — пояснення Міненерго

Чому є складнощі з оновленням енергосистеми — пояснення Міненерго

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 20:46
Яка ситуація в енергосистемі — чому є складнощі з оновленням
Заступник міністра енергетики Микола Колісник. Фото: Міненерго

Під час модернізації енергосистеми України стикається з певними складнощами. Перш за все причина в тому, що більшість енергетичних об'єктів розташовані "на болотах".

Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник під час заходу Energy Security Dialogue, організованого DiXi Group, передає кореспондент Новини.LIVE

Читайте також:

Яка ситуація в енергосистемі України

Колісник пояснив, що значна частина об'єктів електроенергетики й нафтогазового комплексу була спроєктована ще в радянські часи та розміщена на землях, які непридатні для сільського господарства. Через це є проблеми в модернізації енергосистеми. 

"Якщо ми кажемо про якусь концептуальну реконструкцію, ми стикаємось з тим, що є проблематика ґрунтових вод і стійкості значних конструкцій надзвичайно високого рівня безпеки. І тоді ми маємо вийти на іншу концепцію модернізації енергосистеми", — зазначив заступник міністра енергетики. 

Нагадаємо, раніше Юлія Свириденко повідомила, що уряд скоротить списки підприємств, де не вимикають світло. Відомо, електропостачання яких об'єктів залишиться безперебійним. 

Крім того, Кабмін працює над тим, аби світла в українців стало більше. Для цього він готує низку рішень. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
