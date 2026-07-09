С градом и дождем: какая погода будет сегодня в Украине

Женщина идет по улице под дождём. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

Альбина Заречная Редактор

Синоптики представили прогноз погоды в Украине на четверг, 9 июля. Будет облачно с прояснениями. В большинстве регионов ожидаются осадки.

Об этом в среду, 8 июля, сообщил Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Погода в Украине 9 июля

Карта «Погода в Украине на 9 июля 2026 года» от Укргидрометцентра

"Над территорией Украины прохладные влажные воздушные массы, которые будут распространяться с запада, будут находиться в нестабильном состоянии, что будет обусловливать и соответствующую погоду. В большинстве областей прогнозируются дожди различной интенсивности, местами с грозами, ночью их ожидается меньше", — отметили синоптики.

Ожидаются умеренные дожди, на Левобережье — грозы, в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях — значительные дожди, днем в восточных и Днепропетровской областях в отдельных районах возможны град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Ночью в большинстве западных, северных, восточных и Винницкой областях без осадков. Преимущественно западный ветер достигнет 5–10 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +10...+15 °С, а днем поднимутся до +17...+22 °С. На юге и юго-востоке страны ночью похолодает до +14...+19 °С, а днем воздух прогреется до +23...+28 °С.

В Киеве и Киевской области будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков. Днем кратковременный дождь. Скорость западного ветра — 5–10 м/с. В столице ночью столбики термометров опустятся до +12...+14 °С, а в области — до +10...+15 °С. Днём в Киевской области воздух прогреется до +17...+22 °С, а в Киеве — до +20...+22 °С.

Опасные метеорологические явления

Карта «Опасные метеорологические явления» от Укргидрометцентра

На Левобережье — грозы, в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях — сильные дожди. Днём в восточных и Днепропетровской областях в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с. Синоптики предупреждают о I, желтом, уровне опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 9 июля в Украине будет свежо, даже немного прохладно. Ночью ожидается +12...+18 °С, на западе — +10 °С. В течение дня потеплеет до +18...+24 °С, на юге — до +26 °С, в Луганской и Донецкой областях — до +27...+30 °С, на западе — до +17...+19 °С.

Периодические дожди ожидаются повсеместно в Украине. Только днём в центральной части будет больше прояснений.

В Киеве местами дождь. Дневная температура воздуха — +20...+22 °С.

Как сообщал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Freedom 250 Даниэль Альварес, 4 июля в Вашингтоне отменили фейерверки по случаю Дня независимости США. Причиной такого решения стали неблагоприятные погодные условия: шторм и гроза. Людей, участвовавших в праздничных мероприятиях, призвали эвакуироваться.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Наталью Диденко сообщал, что 8 июля Украину накрыл атмосферный фронт. В большинстве областей прошли дожди. Местами наблюдались град и шквалы.