Михаил Поплавский покидает должность ректора КНУКиИ

Певец и ректор Киевского университета культуры и искусств Михаил Поплавский. Фото: Михаил Поплавский/Facebook

Украинский певец Михаил Поплавский покидает пост ректора Киевского национального университета культуры и искусств. Как известно, он руководил образовательным учреждением более 30 лет.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление министра образования и науки Украины Оксена Лисового в Facebook.

Поплавский покидает пост ректора КНУКиИ — что известно

"На днях у президента (читайте — ректора) Киевского национального университета культуры и искусств Михаила Поплавского завершился срок действия контракта. Юридически и фактически Михаил Поплавский руководил заведением более 30 лет", — сообщил глава Минобразования.

По данным Укринформа, Министерство образования и науки Украины назначило Игоря Комарницкого исполняющим обязанности президента Киевского национального университета культуры и искусств.

Лисовой отметил, что когда один человек возглавляет университет более трех десятилетий, это выходит за пределы здоровой управленческой сменяемости.

Министр подчеркнул, что должность ректора — это срочная и выборная ответственность перед академическим сообществом.

Глава ведомства напомнил, что в апреле 2023 года Михаил Поплавский сам публично заявлял о том, что важно, чтобы в университет пришел новый руководитель.

Также Лисовой отметил, что в течение лет имя Поплавского неоднократно фигурировало в публичных материалах по обвинениям в харассменте. Кроме того, он добавил, что отдельно вызывает вопрос о возможном конфликте интересов — сочетанием руководства государственным университетом и деятельности связанного частного учебного заведения.

"Я считаю, что университет культуры должен быть примером этических стандартов, а не постоянным источником дискуссий о них. Министерство образования и науки Украины назначило исполняющего обязанности руководителя заведения, который должен организовать проведение открытых и конкурентных выборов — реальных, объективных и лишенных влияния", — подытожил Лисовой.

Напомним, что в 2025 году выпускница Киевского университета культуры и искусств обвинила Поплавского в домогательствах.

Ранее певец Владимир Дантес провел параллель между скандалом с американским рэпером P. Diddy и Михаилом Поплавским.