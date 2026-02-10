Відео
Головна Новини дня Керував понад 30 років — Поплавський залишає посаду ректора

Дата публікації: 10 лютого 2026 17:54
Михайло Поплавський залишає посаду ректора КНУКіМ
Співак та ректор Київського університету культури і мистецтв Михайло Поплавський. Фото: Михайло Поплавський/Facebook

Український співак Михайло Поплавський залишає посаду ректора Київського національного університету культури і мистецтв. Як відомо, він керував освітнім закладом понад 30 років.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву міністра освіти та науки України Оксена Лісового у Facebook.

Читайте також:

Поплавський залишає посаду ректора КНУКіМ — що відомо

"Днями у президента (читайте — ректора) Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського завершився строк дії контракту. Юридично і фактично Михайло Поплавський керував закладом понад 30 років", — повідомив очільник Міносвіти.

За даними Укрінформу, Міністерство освіти і науки України призначило Ігоря Комарніцького виконувачем обов’язків президента Київського національного університету культури і мистецтв.

Лісовий зазначив, що коли одна людина очолює університет понад три десятиліття, це виходить за межі здорової управлінської змінюваності.

Міністр наголосив, що посада ректора — це строкова й виборна відповідальність перед академічною спільнотою.

Очільник відомства нагадав, що у квітні 2023 року Михайло Поплавський сам публічно заявляв про те, що важливо, щоб в університет прийшов новий керівник.

Також Лісовий зауважив, що протягом років ім’я Поплавського неодноразово фігурувало у публічних матеріалах щодо звинувачень у харасменті. Крім того, він додав, що окремо викликає питання щодо можливого конфлікту інтересів — поєднанням керівництва державним університетом і діяльності пов’язаного приватного закладу освіти.

"Я вважаю, що університет культури має бути прикладом етичних стандартів, а не постійним джерелом дискусій про них. Міністерство освіти і науки України призначило виконувача обов’язків керівника закладу, який має організувати проведення відкритих і конкурентних виборів — реальних, об’єктивних і позбавлених впливу", — підсумував Лісовий.

Скриншот повідомлення Лісового/Facebook

Нагадаємо, що у 2025 році випускниця Київського університету культури і мистецтв звинуватила Поплавського у домаганнях.

Раніше співак Володимир Дантес провів паралель між скандалом з американським репером P. Diddy та Михайлом Поплавським.

Київ освіта Михайло Поплавський Університет Оксен Лісовий
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
