Поплавського звинувачують у домаганнях — історія випускниці КНУКіМ

Михайло Поплавський. Фото: Instagram/Михайло Поплавський

Ректор Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ) Михайло Поплавський втрапив у скандал. Його звинуватили в домаганнях.

Пост про це написала випускниця КНУКіМ Владислава Коренна у Facebook.

Читайте також:

Поплавського звинувачують у домаганнях

Владислава Коренна поділилась своєю історією. За її словами, під час навчання на третьому курсі, у січні 2021 року, вона стала жертвою домагань. Дівчина повідомила, що охоронець за кермом авто вивіз її за межі Києва.

"Приїжджаємо, мене проводять у кімнату, яка зроблена як гостьова для дівчат, висить халатик на плечиках і ванна кімната. Ми сідаємо за стіл, мені наливають Hennessy і кажуть пити на голодний шлунок, я відмовляюсь — мене криють матом", — пригадує Владислава.

Допис Владислави Коренної. Фото: скриншот

Вона додала, що її "співбесідник" розповідав про те, що всі жінки, які обіймають посади, потрапили туди через ліжко. Також, за словами дівчини, її намагались поцілували, але вона відмовилась.

"Потім треба йти грати в більярд "на поцілунок або на 100 доларів" (уточнення: я мала у кишені 500 гривень і прийшла в приймальню попросити дати місце в гуртожитку, на яке і так мала право). Я відповідаю вкотре, що цього не буде, і можу лише віддати останні 500 гривень. Але схема гри дуже проста — якщо шар потрапляє в лузу, то поцілунок. І так години дві", — пише Владислава.

Допис Владислави Коренної про домагання. Фото: скриншот

За словами дівчини, вона заявила, що хоче поїхати. Зрештою Владиславі викликали водія та запросили "зніматися в тік-токах".

"Ситуацію я боялася розповідати, лише серед своїх. Та як виявилося, я дуже класно вислизнула. Бо були дівчата з якими це сталося у 17, і все було не так скромно, як в мене. Ну, і з хорошого в ліс мене теж не вивезли, хоча могли", — написала Владислава.

У пості дівчина вказала, про кого йде мова, а от у коментарях під дописом зазначила, що говорила про Михайла Поплавського. Зараз він обіймає посаду ректора КНУКіМ.

Коментарі під дописом. Фото: скриншот

Нагадаємо, днями стало відомо про звільнення режисера та викладача КНУКіМ Олександра Балабана. Це сталося після звинувачень у неприпустимій поведінці та приниженні студентів.

Разом з тим наступного дня деякі студенти влаштували мітинг на підтримку Олександра Балабана. Вони заявляли, що викладача обмовили.