Поплавского обвиняют в домогательствах — история выпускницы КНУКиИ

Михаил Поплавский. Фото: Instagram/Михаил Поплавский

Ректор Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ) Михаил Поплавский попал в скандал. Его обвинили в домогательствах.

Пост об этом написала выпускница КНУКиИ Владислава Коренная в Facebook.

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Поплавского обвиняют в домогательствах

Владислава Коренная поделилась своей историей. По ее словам, во время обучения на третьем курсе, в январе 2021 года, она стала жертвой домогательств. Девушка сообщила, что охранник за рулем авто вывез ее за пределы Киева.

"Приезжаем, меня проводят в комнату, которая сделана как гостевая для девушек, висит халатик на плечиках и ванная комната. Мы садимся за стол, мне наливают Hennessy и говорят пить на голодный желудок, я отказываюсь — на меня кричат матом", — вспоминает Владислава.

Сообщение Владиславы Коренной. Фото: скриншот

Она добавила, что ее "собеседник" рассказывал о том, что все женщины, которые занимают должности, попали туда через постель. Также по словам девушки, ее пытались поцеловать, но она отказалась.

"Потом надо идти играть в бильярд "на поцелуй или на 100 долларов" (уточнение: я имела в кармане 500 гривен и пришла в приемную попросить дать место в общежитии на которое и так имела право). Я отвечаю в очередной раз, что этого не будет, и могу только отдать последние 500 гривен. Но схема игры очень проста — если шар попадает в лузу, то поцелуй. И так часа два", — пишет Владислава.

Сообщение Владиславы Коренной о домогательствах. Фото: скриншот

По словам девушки, она заявила, что хочет уехать. В конце концов Владиславе вызвали водителя и пригласили "сниматься в тик-токах".

"Ситуацию я боялась рассказывать, только среди своих. Но как оказалось, я очень классно ускользнула. Потому что были девушки, с которыми это произошло в 17, и все было не так скромно, как у меня. Ну, и из хорошего в лес меня тоже не вывезли, хотя могли", — написала Владислава.

В посте девушка не указала о ком идет речь, а вот в комментариях под постом отметила, что говорила о Михаиле Поплавском. Сейчас он занимает должность ректора КНУКиИ.

Комментарии под заметкой. Фото: скриншот

Напомним, на днях стало известно об увольнении режиссера и преподавателя КНУКиИ Александра Балабана. Это произошло после обвинений в недопустимом поведении и унижении студентов.

Вместе с тем на следующий день некоторые студенты устроили митинг в поддержку Александра Балабана. Они заявляли, что преподавателя оклеветали.