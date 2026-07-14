Рубио объявил о начале ликвидации Международного уголовного суда

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон начинает кампанию по ликвидации Международного уголовного суда (МУС). Администрация Дональда Трампа также пригрозила сократить помощь странам, поддерживающим юрисдикцию суда. В США считают деятельность МУС угрозой своей национальной безопасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на CNN.

США начинают кампанию против МУС

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа начинает кампанию, направленную на демонтаж Международного уголовного суда. По его словам, Вашингтон намерен использовать все имеющиеся дипломатические, политические и экономические инструменты, чтобы ослабить влияние этой организации.

Рубио обвинил МУС в том, что тот якобы ведет "войну против США" не с помощью оружия, а путем применения международного права. Он также напомнил, что конфликт между Вашингтоном и судом продолжается еще с первого срока Дональда Трампа, когда МУС начал расследовать возможные военные преступления американских военных в Афганистане.

Союзников США призвали определиться

В Вашингтоне предупредили, что страны, которые и в дальнейшем будут признавать юрисдикцию МУС или поддерживать его деятельность, могут лишиться американской финансовой помощи.

По словам представителя Госдепартамента США, под особым вниманием окажутся государства, которые сотрудничают с американскими правоохранительными органами, размещают на своей территории военные базы США или пользуются американскими гарантиями безопасности. Именно эти страны, среди которых немало союзников Вашингтона в Европе, администрация Трампа призывает официально не признавать юрисдикцию МУС в отношении граждан США.

Какие меры планируется принять

Марко Рубио заявил, что США готовы усиливать давление на МУС всеми доступными средствами.

"Используя все инструменты, имеющиеся в распоряжении нашего правительства, работая бок о бок с каждым союзником, с которым мы можем действовать сообща, мы будем демонтировать Международный уголовный суд — кирпичик за кирпичиком, если это будет необходимо", — отметил госсекретарь США.

Среди возможных шагов Вашингтон рассматривает дипломатическую изоляцию суда, введение жестких экономических санкций, отмену виз и запрет на въезд для сотрудников МУС.

Рубио также утверждает, что Международный уголовный суд стал инструментом политической борьбы. По его словам, на деятельность учреждения влияют правительства, занимающие враждебную по отношению к США позицию, а также сеть международных неправительственных организаций.

Таким образом, администрация Дональда Трампа фактически объявила о курсе на международную изоляцию МУС, сочетая дипломатическое давление, санкции и возможное сокращение помощи государствам, которые будут поддерживать деятельность суда.

Новини.LIVE сообщали, что в сентябре 2025 года стало известно, что администрация Трампа может ввести санкции против всех структур Международного уголовного суда. Такой шаг может существенно затруднить работу МУС, в частности повлиять на финансирование, банковские операции и доступ к программному обеспечению.

Новини.LIVE также писали, что в августе 2025 года США ввели санкции против четырех должностных лиц Международного уголовного суда, предусмотрев замораживание их активов и запрет на финансовые операции в американской юрисдикции. В Вашингтоне объяснили это решение расследованиями МУС в отношении американских военных в Афганистане и выдачей ордеров на арест израильских чиновников.