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Растрата 20 миллионов должностным лицом ВСУ — суд принял решение

19 ноября 2024 21:29
Виктория Козырь - редактор
Коррупция в Украине — суд принял решение о должностном лице ВСУ, обвиняемом в растрате 20 миллионов
Зал суда. Иллюстративное фото: Pinterest
Виктория Козырь - редактор

Высший антикоррупционный суд принял решение по делу экс-начальника Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ. Мужчину обвиняли в растрате 21,5 млн грн при закупке жилья для военных в Харькове в 2018 году.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что в декабре 2018 года Минобороны купило 63 квартиры для военнослужащих на 56,5 млн грн. При этом 21,5 млн грн считались уплаченными безосновательно в результате завышения цены на квартиры.

По версии обвинения, чиновник завысил стоимость квадратного метра жилья и согласился с предложениями, превышавшими рыночные цены. В результате Минобороны заключило соглашение с одним из ООО по приобретению квартир. Однако суд выяснил, что завышенная цена, предложенная мониторингом, не повлияла на результаты тендера, а являлась предельной ценой, которую можно было предложить.

Суд учел, что обвиняемый действовал по решению конкурсной комиссии и выполнял техническую функцию без полномочий влиять на конечную стоимость. Мониторинг цен осуществляли подчиненные, использовавшие открытые источники. Экспертиза также подтвердила отсутствие ущерба государству.

Решение суда

Суд признал, что ненадлежащий контроль за мониторингом со стороны чиновника был следствием халатности, но это не создает состава инкриминируемого преступления о растрате. Обвиняемый был оправдан и освобожден от уголовной ответственности.

Ранее мы писали, что шестерым должностным лицам дочернего предприятия Укроборонпрома вынесли приговоры из-за растраты средств. Речь идет о почти 3,5 млн гривен.

А в Харькове в суд передали дело по растрате бюджетных средств. Подозреваемый — полковник, временно исполняющий обязанности руководителя военного университета.

суд ВСУ Харьков коррупция деньги судебные решения

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