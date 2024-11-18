Посадовців Укроборонпрому судили за розтрату коштів — який вирок

Суд виніс вирок посадовцям підприємства Укроборонпрому за розтрату 3,5 млн грн. Фото: САП

Шістьом посадовцям дочірнього підприємства Укроборонпрому винесли вироки через розтрату коштів. Йдеться про майже 3,5 млн гривень.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура в понеділок, 18 листопада.

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Вирок суду посадовцям через розтрату коштів

Згідно з вироком суду, шестеро осіб, серед яких колишні та чинні керівники та посадовці одного з державних підприємств, що є структурним підрозділом Укроборонпрому, а також посадових осіб іноземної компанії визнали винними.

Суд виносить вирок посадовцям за розтрату коштів. Фото: САП

Суд призначив для обвинувачених покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 8 років з позбавленням права обіймати деякі посади. Разом з тим, їх звільнили від відбування покарання через закінчення строків давності справи.

Крім того, виправдали колишнього гендиректора Укрінмашу від звинувачень у службовому підроблені та розтраті майна, але його визнали винуватим у службовому підробленні. Посадовцю призначили покарання у виді двох років позбавлення волі. Щоправда, його теж звільнили від покарання через сплив строків давності.

Деталі справи

У 2014-2016 роках керівники та посадові особи підприємства "Укрінмаш" спільно з представниками іноземної компанії організували безпідставне укладення угод із супроводу зовнішньоекономічних контрактів, а також склали неправдиві акти виконаних робіт та надалі незаконно перерахували кошти. Як наслідок, державному підприємству завдали майже 3,5 млн грн шкоди.

Нагадаємо, Слобідська окружна прокуратура Харкова направила до суду обвинувачення стосовно начальника комунального підприємства. Його підозрюють у розтраті чужого майна.

У Харкові до суду передали справу щодо розтрати бюджетних коштів. Підозрюваний — полковник, який тимчасово виконує обов’язки керівника військового університету.