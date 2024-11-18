Чиновников Укроборонпрома судили за растрату средств — какой приговор

Суд вынес приговор чиновникам предприятия Укроборонпрома за растрату 3,5 млн. грн. Фото: САП

Шестерым должностным лицам дочернего предприятия Укроборонпрома вынесли приговоры за растрату средств. Речь идет о почти 3,5 млн. гривен.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в понедельник, 18 ноября.

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Согласно приговору суда, шесть человек, среди которых бывшие и действующие руководители и должностные лица одного из государственных предприятий, являющихся структурным подразделением Укроборонпрома, а также должностные лица иностранной компании признали виновными.

Суд выносит приговор чиновникам за растрату средств. Фото: САП

Суд назначил для обвиняемых наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 8 лет с лишением права занимать некоторые должности. Вместе с тем, их освободили от отбывания наказания по истечении сроков давности дела.

Кроме того, оправдали бывшего гендиректора Укринмаша от обвинений в служебном подлоге и растрате имущества, но его признали виновным в служебном подлоге. Чиновнику назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. Правда, его тоже освободили от наказания из-за истечения сроков давности.

Детали дела

В 2014-2016 годах руководители и должностные лица предприятия "Укринмаш" совместно с представителями иностранной компании организовали безосновательное заключение соглашений по сопровождению внешнеэкономических контрактов, а также составили ложные акты выполненных работ и незаконно перечислили средства. Как следствие, государственному предприятию нанесли почти 3,5 млн грн ущерба.

Напомним, Слободская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинения в отношении начальника коммунального предприятия. Его подозревают в растрате чужого имущества.

В Харькове в суд передали дело по растрате бюджетных средств. Подозреваемый — полковник, временно исполняющий обязанности руководителя военного университета.