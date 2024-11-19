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Розтрата 20 мільйонів посадовцем ЗСУ — суд ухвалив рішення

19 листопада 2024 21:29
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Корупція в Україні — суд ухвалив рішення щодо посадовця ЗСУ, якого звинувачували в розтраті 20 мільйонів
Зала суду. Ілюстративне фото: Pinterest
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення у справі ексначальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ. Чоловіка звинувачували у розтраті 21,5 млн грн під час закупівлі житла для військових у Харкові у 2018 році.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду зазначено, що у грудні 2018-го Міноборони купило 63 квартири для військовослужбовців на 56,5 млн грн. При цьому 21,5 млн грн вважалися сплаченими безпідставно внаслідок завищення ціни на квартири.

За версією обвинувачення, посадовець завищив вартість квадратного метра житла та погодився з пропозиціями, що перевищували ринкові ціни. Внаслідок чого Міноборони уклало угоду з одним з ТОВ щодо придбання квартир. Однак суд з’ясував, що завищена ціна, запропонована моніторингом, не вплинула на результати тендеру, а була граничною ціною, яку можна було запропонувати.

Суд врахував, що обвинувачений діяв за рішенням конкурсної комісії та виконував технічну функцію без повноважень впливати на кінцеву вартість. Моніторинг цін здійснювали підлеглі, які використовували відкриті джерела. Експертиза також підтвердила відсутність збитків державі.

Рішення суду

Суд визнав, що неналежний контроль за моніторингом з боку посадовця був наслідком недбалості, але це не створює складу інкримінованого злочину про розтрату. Обвинуваченого виправдали та звільнили від кримінальної відповідальності.

Раніше ми писали, що шістьом посадовцям дочірнього підприємства Укроборонпрому винесли вироки через розтрату коштів. Йдеться про майже 3,5 млн гривень.

А у Харкові до суду передали справу щодо розтрати бюджетних коштів. Підозрюваний — полковник, який тимчасово виконує обов’язки керівника військового університету.

суд ЗСУ Харків корупція гроші судові рішення

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