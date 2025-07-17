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Расстрелял бойцов на полигоне — полиция задержала курсанта

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 12:19
Убийство военных на полигоне — на Черниговщине задержали курсанта
Полиция на месте вызова. Иллюстративное фото: Нацполиция

На территории учебного центра в Черниговской области курсант открыл огонь в сторону инструкторов-военнослужащих. В результате этого двое военных погибли. Подозреваемого уже задержали.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области 17 июля.

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Правоохранители рассказали, что 16 июля они получили сообщение, что на территории учебного центра во время стрельб курсант совершил выстрелы из автоматического оружия в сторону инструкторов-военнослужащих. В результате полученных ранений двое военных погибли.

Сейчас полиция уже задержала подозреваемого и проводит досудебное расследование по факту умышленного убийства.

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Скриншот сообщения полиции Черниговской области

Напомним, 10 июля в Голосеевском районе Киева застрелили сотрудника Службы безопасности Украины.

Как выяснилось, убийцы действовали по заданию ФСБ РФ, но украинская спецслужба успешно ликвидировала киллеров.

убийство полиция Черниговская область военные полигон расстрел
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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