Убийство военных на полигоне — на Черниговщине задержали курсанта

Расстрелял бойцов на полигоне — полиция задержала курсанта
На территории учебного центра в Черниговской области курсант открыл огонь в сторону инструкторов-военнослужащих. В результате этого двое военных погибли. Подозреваемого уже задержали.
Об этом сообщили в полиции Черниговской области 17 июля.
Убийство военных на полигоне
Правоохранители рассказали, что 16 июля они получили сообщение, что на территории учебного центра во время стрельб курсант совершил выстрелы из автоматического оружия в сторону инструкторов-военнослужащих. В результате полученных ранений двое военных погибли.
Сейчас полиция уже задержала подозреваемого и проводит досудебное расследование по факту умышленного убийства.
Напомним, 10 июля в Голосеевском районе Киева застрелили сотрудника Службы безопасности Украины.
Как выяснилось, убийцы действовали по заданию ФСБ РФ, но украинская спецслужба успешно ликвидировала киллеров.
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