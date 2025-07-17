Убийство военных на полигоне — на Черниговщине задержали курсанта

Полиция на месте вызова. Иллюстративное фото: Нацполиция

На территории учебного центра в Черниговской области курсант открыл огонь в сторону инструкторов-военнослужащих. В результате этого двое военных погибли. Подозреваемого уже задержали.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области 17 июля.

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Правоохранители рассказали, что 16 июля они получили сообщение, что на территории учебного центра во время стрельб курсант совершил выстрелы из автоматического оружия в сторону инструкторов-военнослужащих. В результате полученных ранений двое военных погибли.

Сейчас полиция уже задержала подозреваемого и проводит досудебное расследование по факту умышленного убийства.

Скриншот сообщения полиции Черниговской области

Напомним, 10 июля в Голосеевском районе Киева застрелили сотрудника Службы безопасности Украины.

Как выяснилось, убийцы действовали по заданию ФСБ РФ, но украинская спецслужба успешно ликвидировала киллеров.