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Вбивство полковника Воронича у Києві — СБУ ліквідувала кілерів

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 11:12
Вбивство полковника Воронича — СБУ ліквідувала кілерів
Голова СБУ Василь Малюк. Фото: СБУ

Служба безпеки України провела успішну спецоперацію з ліквідації агентів російських спецслужб, причетних до вбивства полковника СБУ Івана Воронича. За даними слідства, злочин було скоєно за завданням ФСБ РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Пост СБУ. Фото: скриншот

Деталі операції

Пошуками виконавців особисто керував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк. За його словами, агентурно-бойова група ворога заздалегідь проникла в Україну й три дні тому здійснила вбивство українського офіцера в Києві. Після інтенсивних розшукових та контррозвідувальних заходів їхнє місцеперебування було встановлено в Київській області.

Під час спроби затримання зловмисники відкрили вогонь у відповідь. У результаті бойового зіткнення обидва були ліквідовані.

"Хочу нагадати: єдина перспектива ворога на території України — це смерть!" — наголосив голова СБУ.

Він додав, що боротьба з російськими спецслужбами є пріоритетним напрямом роботи відомства. За його словами, СБУ вдається запобігати 85% злочинів, які російська сторона намагається реалізувати в Україні.

Встановлено, що виконавцями вбивства були чоловік і жінка. Вони отримали від куратора із ФСБ наказ стежити за полковником Вороничем, зібрати інформацію про його розпорядок дня та маршрути. Після цього отримали координати схрону зі зброєю — пістолетом із глушником.

Після скоєного вбивства кілери намагалися переховуватись, однак були оперативно викриті.

Нагадаємо, що у Голосіївському районі Києва 10 липня застрелили співробітника Служби безпеки України. Поліція відкрила кримінальне провадження, з'ясовуються обставини.

До цього у Деснянському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік.

СБУ Київ вбивство розслідування війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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