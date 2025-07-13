Вбивство полковника Воронича — СБУ ліквідувала кілерів

Вбивство полковника Воронича у Києві — СБУ ліквідувала кілерів
Служба безпеки України провела успішну спецоперацію з ліквідації агентів російських спецслужб, причетних до вбивства полковника СБУ Івана Воронича. За даними слідства, злочин було скоєно за завданням ФСБ РФ.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Деталі операції
Пошуками виконавців особисто керував голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк. За його словами, агентурно-бойова група ворога заздалегідь проникла в Україну й три дні тому здійснила вбивство українського офіцера в Києві. Після інтенсивних розшукових та контррозвідувальних заходів їхнє місцеперебування було встановлено в Київській області.
Під час спроби затримання зловмисники відкрили вогонь у відповідь. У результаті бойового зіткнення обидва були ліквідовані.
"Хочу нагадати: єдина перспектива ворога на території України — це смерть!" — наголосив голова СБУ.
Він додав, що боротьба з російськими спецслужбами є пріоритетним напрямом роботи відомства. За його словами, СБУ вдається запобігати 85% злочинів, які російська сторона намагається реалізувати в Україні.
Встановлено, що виконавцями вбивства були чоловік і жінка. Вони отримали від куратора із ФСБ наказ стежити за полковником Вороничем, зібрати інформацію про його розпорядок дня та маршрути. Після цього отримали координати схрону зі зброєю — пістолетом із глушником.
Після скоєного вбивства кілери намагалися переховуватись, однак були оперативно викриті.
Нагадаємо, що у Голосіївському районі Києва 10 липня застрелили співробітника Служби безпеки України. Поліція відкрила кримінальне провадження, з'ясовуються обставини.
До цього у Деснянському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік.
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